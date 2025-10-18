Kanuni’nin Rodos yolu üzerindeki tarihi sarnıç yıkılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Marmarisli Özay Bacakoğlu, hem sarnıcın hem de çevresindeki asırlık zeytin ağaçlarının korunması için destek çağrısında bulundu.

Bölgenin geçmişten bugüne sahip olduğu kültürel mirasa dikkat çeken Özay Bacakoğlu, çocukluğundan bu yana aynı bölgede bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

Burası bizim dedemden kalma zeytinliklerimiz. Eskiden burada zeytin sıkılır, herkes imece usulüyle çalışırdı. Büyüklerimiz, buranın Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferi sırasında yaptırdığı yollardan biri olduğunu anlatırdı. Bu sarnıç da o dönemden kalma.

"SARNIÇ VE AĞAÇLAR KORUNMALI"

Tarihi yapının ilgisizlik nedeniyle harabeye dönüştüğünü söyleyen Bacakoğlu, “Ben buranın korunmasını, hatta turizme kazandırılmasını istiyorum. Sultan Süleyman, insanlar su içsin diye bu sarnıcı yaptırmış ama şimdi kimse sahip çıkmıyor. Çevrede asırlık zeytin ve çınar ağaçları var. Bu ağaçlar numaralandırılıp koruma altına alınmalı” dedi.

"ESKİDEN HAN OLARAK KULLANILMIŞ"

Bacakoğlu, bölgede sarnıcın dışında başka kalıntıların da bulunduğuna dikkat çekerek, “Burası aslında bir hanmış. Eskiden kervanlar burada konaklarmış. Taş duvarların izleri hala belli. Belki Kanuni Sultan Süleyman bile burada kalmıştır, kim bilir?” ifadelerini kullandı.

"TARİHİ YOL ZAMANLA KAYBOLDU"

Tarihi güzergahın da zamanla yok olduğunu belirten Bacakoğlu, “Eskiden burada beyaz taşlarla döşeli bir yol vardı. Kanuni döneminde Mustafa Sakar tarafından yapılmış. Bataklık olduğu için taşla örülmüş. Bu yol, Burzan’a kadar uzanırmış ve eski Marmaris yolu buradan geçermiş” dedi.

"ECDAT ESERLERİ KORUNMALI"

Tarihi alanın kaderine terk edildiğini vurgulayan Bacakoğlu, “Kimse bu değerlere sahip çıkmıyor. Bu yerler öğrencilere gösterilmeli, ecdadımızın bıraktığı eserler tanıtılmalı” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.