Karaman'da binlerce yıllık ekmekler bulundu

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki Topraktepe (Eirenopolis) Antik Kenti kazılarında, karbonlaşmış beş ekmek tespit edildi. Buluntular, erken Hristiyanlık dönemine ışık tutuyor.

EKMEK ÜZERİNDE HZ. İSA TASVİRİ VE YAZIT

Ekmeklerden birinin üzerinde Hz. İsa tasviri ve Grekçe bir yazıt bulundu. Yapılan incelemelerde, yazıtta şu ifadeye rastlandı:

“Kutsanmış İsa’ya şükranlarımızla.”

Ekmek üzerindeki figür, klasik “kurtarıcı İsa” (Pantokrator) betimlerinden farklı olarak “ekici” veya “çiftçi İsa” biçiminde tasvir edildi. Araştırmacılar, bunun dönemin dini anlayışında bereket ve emeğin sembolik önemine işaret ettiğini belirtiyor.

DİĞER EKMEKLERDE MALTA HAÇI MOTİFİ

Diğer ekmeklerde ise Malta Haçı biçiminde baskı bezemeler tespit edildi. Uzmanlar, bu buluntuların erken Hristiyanlık döneminde ayinlerde kullanılan “komünyon ekmeği” (eucharist bread) olabileceğini değerlendiriyor.

KORUNMUŞLUK OLAĞANÜSTÜ

Ekmeklerin karbonlaşarak günümüze ulaşması, koruma koşullarının olağanüstü olduğunu gösteriyor. Bu buluntular, Anadolu’da bugüne kadar belirlenen en iyi korunmuş örnekler arasında yer alıyor. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleriyle Karaman Müze Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

BAKAN ERSOY'DAN ARKEOLOJİK PAYLAŞIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’deki arkeolojik buluntulara dikkat çekti:

Kütahya Tavşanlı Höyük: 4 bin yıllık nohut

Konya Çatalhöyük: 8 bin 600 yıllık ekmek

Eskişehir Küllüoba ve Karaman Topraktepe: Binlerce yıllık ekmek kalıntıları.

Bakan, bu keşiflerin, Türkiye’nin zengin arkeolojik mirasını gün yüzüne çıkarmada önemli bir adım olduğunu vurguladı.