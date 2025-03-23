AA & Ensonhaber

Sivas’ta 1281 yılında Sivasi Siti Hatun tarafından inşa ettirilen tarihi Sivasi Hatun Camisi, sadece mimarisiyle değil, içinde muhafaza edilen eşsiz bir tespihle de dikkat çekiyor. Caminin inşasının ardından, Selçuklu’nun başkenti Konya’dan gönderildiği belirtilen bu özel tespih, yüzyıllardır ibadet edenlerin ellerinde zikirle dönmeye devam ediyor.

Camide özel bir cam bölmede titizlikle korunan tespih, tam 13 metre uzunluğunda ve 1111 taneli. Andız ağacından yapılan, yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki bu tespih, hem hafif hoş kokusuyla hem de toz tutmayan yapısıyla öne çıkıyor. Zamanın yıpratıcı etkisine karşı dayanıklılığıyla dikkat çeken bu eser, özellikle dini günlerde, mübarek gecelerde ve afet zamanlarında topluca zikir çekmek isteyen cemaatin kullanımına sunuluyor.

CAMİDE MANEVİ BİR HAZİNE

Sivasi Hatun Camisi'nin imamı Mahmut Sami Çinici, bu tespihin caminin en önemli ve dikkat çeken manevi unsurlarından biri olduğunu belirtiyor:

Tespihimiz yalnızca bir ibadet aracı değil, aynı zamanda asırlardır süregelen bir geleneğin parçasıdır. Andız ağacından yapıldığı için ne toz topluyor ne de çürüyor. Bu nedenle ilk günkü gibi korunmuş durumda.

Tespihin, yalnızca yöre halkı tarafından değil, farklı şehirlerden ve hatta yurt dışından gelen ziyaretçiler tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandığını belirten Çinici, "Camiye gelenler burada farklı bir maneviyat hissediyor. Bu tespih de o ruhani havanın en güçlü unsurlarından biri" ifadelerini kullanıyor.

1111 TANE: SABIR VE DEVAMLILIĞIN SİMGESİ

Tespihin, camiyle aynı dönemde yapıldığına inandıklarını belirten Çinici, "Ramazan ayı sabır ve ibadette sürekliliğin vurgulandığı bir aydır. 1111 taneli olması da tam olarak bunu simgeliyor. Bıkmadan, usanmadan, devamlılık içinde ibadeti sürdürmek ve sabrı kuşanmak... Tespihimiz bunu anlatıyor" diye ekliyor.

Cemaatten 23 yaşındaki Nurullah Kolay, çocukluğundan beri camiye geldiğini ve bu tespihin imamlar tarafından özenle muhafaza edildiğini anlatıyor. Kolay, "Ramazan aylarında ve mübarek gecelerde bu tespihle zikir çekmek bizim için büyük bir huzur kaynağı" diyor.

Mahalle muhtarı Osman Şam ise, geçmişten günümüze tespihin özellikle büyük felaketler, depremler ve afetler sırasında topluca çekildiğini belirterek, onun manevi gücüne ve halk üzerindeki etkisine vurgu yapıyor.

Caminin yaşlı cemaatinden 77 yaşındaki Haydar Danacı ise, "Bu cami ve içindeki manevi değerler bizim mirasımız. Onları korumak hepimizin görevi" diyerek, tarihi tespihin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Asırlardır dualarla, zikirlerle ve sabırla elden ele dolaşan bu tespih, Sivasi Hatun Camisi’nin manevi ruhunu yaşatmaya devam ediyor.