Konya’daki Aya Eleni Kilisesi'nde 1700 yıl önce Türkçe ibadet yapıldı 5 bin yıllık tarihi Sille Mahallesi’nde 1700 yıl önce yaşayan ve Bizans İmparatorluğu tarafından Hristiyanlaştırılan Türklerin, buradaki Aya Eleni Kilisesi’nde Türkçe ibadet yaptıkları ortaya çıktı.

DHA

Konya’daki tarihi Sille Mahallesi’nde 1700 yıl önce yaşayan Roma İmparatorluğu, o dönem bölgede yaşayan Türkleri Hristiyanlaştırdı.

Aya Eleni Kilisesi’ne ibadet için giden Türklerin, Yunan alfabesi olan Grek alfabesi ile yazılan ayetleri Türkçe okuduğu ortaya çıktı.

Sille Müzesi’nde, 19'uncu yüzyılda yazıldığı düşünülen Grek alfabeli Türkçe bir İncilin kapağı sergileniyor.

Türkçe ‘Kitap mukaddes’ yazıyor

İncil üzerinde Grek alfabesi kullanılarak Türkçe ‘Kitap mukaddes’ yazıyor.

Dikkat çeken tarihi ayrıntıyı Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, değerlendirdi.

Arabacı, şöyle konuştu:

Bizans'ın Hristiyanlaşmasıyla Konya da Hristiyanlaşmış. Anadolu'nun ilk kilisesi Bizans İmparatorunun annesi tarafından, Kudüs'e hacca giderken Konya'da yaptırılmış. Bu milattan sonra 327 yılında Sille'de bulunan Aya Eleni Kilisesi. Doğu Roma, zamanla kendini doğudan gelen Müslüman Türklere karşı savunabilmek için Rumeli, Balkan coğrafyasından Türk kitleleri getirmiş. Yalnız o Türkleri de Hristiyanlaştırarak getirmiş ve Konya'ya yerleştirmiş. Dolayısıyla bu yapılanmadan dolayı ana dili Türkçe, inancı Hristiyan Ortodoks mezhebinden insanlar, bu coğrafyada çoğalmış. Sille'de de Hristiyan, Ortodoks inancında Türkçe konuşan Hristiyanlar, bu Anadolu'nun ilk kilisesinde ibadet yapmışlar.

Türkçeden başka bir dili anlamıyorlardı

Hristiyan Türklerin kendi dilleri olan Türkçeden başka bir dili anlamadıkları için Rumca vaazları kabul etmediğini belirten Prof. Dr. Arabacı, şunları söyledi: