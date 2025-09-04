Milli Mücadele'ye ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 106. yılı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919’da gerçekleştirilen Sivas Kongresi, ulusal bağımsızlık düşüncesinin benimsendiği ve milli kurtuluş mücadelesine yön veren kararların alındığı bir dönüm noktası olarak tarih sahnesinde yer alıyor.

Sivas’ta kongrenin 106. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde Atatürk’ün şehre gelişi temsili olarak canlandırıldı, 1058 kişi Sivas ağırlama halayı çekti.

Kutlamalar kapsamında yarın protokol üyeleri Atatürk Anıtı’na çelenk sunacak, Atatürk ve Kongre Müzesi’nde kongre temsili olarak canlandırılacak.

Etkinlikler arasında SOLOTÜRK gösteri uçuşu, çeşitli konser ve gösteriler ile Sivas 10. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarının açılışı bulunuyor.

4 Eylül etkinlikleri, 7 Eylül’de düzenlenecek doğa yürüyüşü, 4 Eylül Kupası Satranç Turnuvası ve Klasik Otomobil Fuarı ile sona erecek.

SİVAS KONGRESİ VE TARİHÇESİ

Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesini Amasya’dan sonra 27 Haziran 1919’da Sivas’a taşıdı. Burada milli bir kongre yapılması kararlaştırıldı.

Atatürk ve heyeti 4 Eylül 1919’da bugünkü Atatürk ve Kongre Müzesi binasında kongreyi başlattı. Resmi çalışmalar 7 gün sürdü ve kongre 11 Eylül 1919’da sonuç bildirgesi ile tamamlandı.

"MANDA VE HİMAYE KABUL EDİLEMEZ"

Kongrede ulusun kurtuluşu için kritik kararlar alındı. Özellikle manda ve himaye konusu, genç tıbbiyeli Hikmet’in çıkışıyla tartışıldı. Hikmet, mandayı kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirtti. Atatürk de bu gençlik kararlılığından memnuniyet duydu ve “Ya istiklal ya ölüm” parolasını vurguladı.

SİVASLI KADINLARIN KATKISI

O dönemde Sivaslı kadınlar, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’ni kurmak için çalışmalar başlattı. Atatürk, Türk kadınlarının Milli Mücadele’ye aktif katılımını önemsedi ve bu düşünceyle Sivas’ta örgütlenmelerin yolunu açtı.

SİVAS KONGRESİ'NİN CUMHUİRYET'E ETKİSİ

Kongrede Anadolu ve Rumeli’deki milli cemiyetler tek çatı altında toplandı. Bu sayede Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi ve “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasının belirlenmesi sağlandı.

Sivas Kongresi, ulusal hareketin meşru organlarını oluşturdu ve halkın bir bütün hâlinde hareket etmesini sağladı. Bu süreç, 9 Eylül 1922’de büyük zaferle, 29 Ekim 1923’te ise Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Özden Aydın, Atatürk’ün Samsun’dan sonra çeşitli kongreler ve mitingler düzenlediğini, Sivas’ın stratejik öneminin ve halkın coşkulu desteğinin milli mücadelenin seyrinde kritik rol oynadığını belirtti.