Mimar Sinan hakkında 4 esrarengiz bilgi

Mimarlık tarihinin mihenk taşı olan Mimar Sinan, eserlerindeki ustalık, mühendislik, ince işçilik ve asırlardır çözülemeyen dehasıyla hayranlık uyandırır...

Bir asırlık ömrüne 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 Darülşifa hastane, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eser sığdırmıştır Mimar Sinan…

Yavuz Sultan Selim ve Kanuni döneminde çoğu savaşa katılan Sinan, bu seferlerle mimari açıdan o devrin zirve şehirlerini görme fırsatı yakalamıştı.

Selçuklu ve Safevi dönemi yapıları kadar antik yapılar ve Mısır piramitleri onu çok etkilemiş, mimari şehir ilişkileri konusunda zengin bir birikim kazanmıştı.

15 günde 3 kadırga yaptı

1521 yılındaki Belgrad Seferi’nde Acemi Oğlanlar birliğinin komutanlığını yaptı. Şehrin fethinden sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın savaş otağına konuk oldu, onunla ilk kez tanıştı. Asıl hünerini Bağdat Seferi’nde gösterdi.

Ordu Van Gölü'ne geldiğinde Lütfü Paşa, Sinan’dan 3 tane kadırga yapmasını istedi. 15 günde kadırgaları bitirdi. Bunun neticesinde 'Mimar' olarak anılmaya başlandı.