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MSB’den Kanlı Noel paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Kanlı Noel olarak bilinen, birçok Kıbrıs Türkü'nün Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edildiği elim hadisenin yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
- İHA
- 21.12.2021 - 23:22
Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak yazılan katliamın üzerinden 58 yıl geçerken, saldırılarda 364 kişi şehit düştü, 103 Türk köyü boşaltıldı.
MSB'DEN PAYLAŞIM
Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Kanlı Noel’in yıl dönümünde Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.