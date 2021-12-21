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MSB’den Kanlı Noel paylaşımı

MSB’den Kanlı Noel paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Kanlı Noel olarak bilinen, birçok Kıbrıs Türkü'nün Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edildiği elim hadisenin yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.