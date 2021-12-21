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    MSB’den Kanlı Noel paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı, Kanlı Noel olarak bilinen, birçok Kıbrıs Türkü'nün Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edildiği elim hadisenin yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 23:22
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    MSB’den Kanlı Noel paylaşımı

    Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak yazılan katliamın üzerinden 58 yıl geçerken, saldırılarda 364 kişi şehit düştü, 103 Türk köyü boşaltıldı.

    MSB'DEN PAYLAŞIM

    Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Kanlı Noel’in yıl dönümünde Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    MSB’den Kanlı Noel paylaşımı #1

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