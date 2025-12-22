Nysa Antik Kenti’nde kütüphaneye açılan 1800 yıllık basamaklar gün yüzüne çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Roma döneminde eğitim ve kültür merkezi olarak öne çıkan Nysa Antik Kenti’ndeki kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında devam ediyor.

İki yakalı bir vadi üzerine kurulması nedeniyle antik kaynaklarda “iki yakalı kent” olarak anılan Nysa, 2 bin 300 yıllık geçmişiyle gymnasium, tiyatro, stadion, agora, meclis binası, geniş caddeleri, Akharaka Tapınağı ve kütüphanesiyle dikkati çekiyor.

ANA CADDEDEN KÜTÜPHANEYE BAĞLANTI İLK KEZ NETLEŞTİ

Prof. Dr. Öztaner, antik çağın önemli coğrafyacılarından Strabon’un da Nysa’da eğitim aldığını ve kenti bu özelliğiyle tanımladığını hatırlattı.

Kentin batı yakasında yer alan ve merkezi köprüden Akharaka’ya uzanan ana caddede, “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında geçen yıl kazı çalışmalarına başladıklarını belirten Öztaner, bu yıl önemli bir bulguya ulaşıldığını söyledi.

"KÜTÜPHANEYE NASIL ULAŞILDIĞINI ARTIK BİLİYORUZ"

Kazıların ilerlemesiyle ana caddenin kütüphane aksına ulaştığını anlatan Öztaner, şu bilgileri paylaştı:

Bu noktada, caddeden kütüphaneye çıkışı sağlayan basamakları açığa çıkardık. Daha önce caddeden kütüphaneye geçişin nasıl sağlandığını ve aradaki yaklaşık 2 metrelik kot farkının nasıl aşıldığını bilmiyorduk. Bu nedenle bu basamakların ortaya çıkarılması bizim için son derece önemli ve heyecan verici bir buluş oldu. Günümüzden yaklaşık 1800 yıl öncesine tarihlenen bu basamakları bu yıl gün yüzüne çıkardık.

BEŞ BASAMAKLA MERMER AVLUYA GEÇİŞ

Kütüphanenin milattan sonra 130 yılında inşa edildiğini ifade eden Öztaner, ana cadde ve sokak sisteminin Roma İmparatoru Augustus döneminden itibaren kentte var olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Öztaner, kütüphaneye ulaşımı sağlayan düzenlemeyi şöyle anlattı:

2. yüzyılda var olan ana cadde üzerine, kütüphaneye çıkışı sağlayan basamakların yapıldığını düşünüyoruz. Beş basamakla mermer döşeli bir avluya ulaşılıyor. Bu basamaklar, kütüphanenin bulunduğu adanın tam merkezinde yer alıyor ve doğrudan kütüphanenin önündeki avluya geçiş sağlıyor.

BATI ANADOLU'NUN EN İYİ KORUNMUŞ KÜTÜPHANELERİNDEN

Efes’teki Celsus Kütüphanesi’nden sonra inşa edildiği bilinen Nysa Kütüphanesi’nin, Batı Anadolu’nun en iyi korunmuş antik kütüphanelerinden biri olduğuna dikkat çeken Öztaner, yapının mimari ve kültürel önemine vurgu yaptı.

“Kütüphanede 16 kitap rafı bulunduğunu biliyoruz. Antik kaynakların aktardığına göre burada dönemin en önemli el yazmaları yer alıyordu. Bugün Nysa’yı ziyaret edenler de bu yapıyı büyük bir hayranlıkla geziyor.” diyen Öztaner, kazıların kentin tarihine ışık tutmaya devam edeceğini belirtti.