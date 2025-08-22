Ordu'da 2 milyar yıllık Yazkonağı Mağarası turizme açılıyor

Ordu’da bulunan 2 milyar yıllık Yazkonağı Mağarası, imzalanan protokolle turizme kazandırılıyor. Türkiye’nin önde gelen mağaracılık ekiplerinden Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) ile belediye arasında yapılan anlaşmanın ardından ekip, mağarada incelemelere başladı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki mağaranın yapısı incelenecek ve detaylı rapor hazırlanacak.

"BURASI ORDU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu’nun turizm çeşitliliği bakımından zengin bir şehir olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Yazkonağı Mağarası’nda daha önce MTA tarafından araştırmalar yapıldı. Ordu’da 40’tan fazla mağara incelendi. Turizm açısından sarkıt ve dikitleri tamamlanmış iki mağara öne çıktı; Yazkonağı ve Topçam Mağarası. Dolayısıyla burası çok değerli bir alan. Turizme açılması, şehrimizin turist ve misafir sayısını artıracak.

ŞELALE ROTALARIYLA BİRLEŞTİRİLECEK

Şelaleler Şehri Ordu Derneği (ŞELORDER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, hedeflerinin doğal güzellikleri bütüncül bir şekilde tanıtmak olduğunu belirtti: