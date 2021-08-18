Petra Antik Kenti'nin 2 bin 400 yıllık gizemli tarihi ve özellikleri

Petra Antik Kenti'nin 2 bin 400 yıllık gizemli tarihi ve özellikleri

Geçmişteki görkemini ve gizemini korumaya devam eden kayalıklardan yapılan antik şehir Petra Antik Kenti'nin tarihini sizin için anlattık.

Dünya tarihine ışık tutan tarihi mekanlardan biri olan Petra Antik Kenti, 2 bin 400 yıllık tarihiyle Ürdün'ün turistik mekanları arasında zirvede duruyor.

Milattan önce 400 ile milattan sonra 106 yılları arasında göçebe bir kabile olan Nebatiler tarafından kurulan ve Nebatiler'e bu yıllarda başkentlik yapan Petra Antik Kenti, ilk günkü görkemini de koruyor.

Ticaret sayesinde döneminin en zengin ve kalabalık şehirlerinden olan Petra, yüzyıllar içerisinde yaşanan doğal afetler ve ekonomik sıkıntılar sonucunda terk edildi.

Terk edilmesinin ardından 1800'lü yıllara kadar yalnızca göçebe Arapların bildiği Petra, bu tarihten sonra tekrar keşfedildi.

6 Aralık 1985'de UNESCO'nun "Dünya Kültürel Mirası" listesine dahil edilen antik şehirle ilgili diğer tüm detayları, Ensonhaber'den Enise Vural anlatıyor.

Ürdün'ün gizli hazinesi: Petra Antik Kenti VİDEO



