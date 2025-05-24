Piri Reis’in Akdeniz’i Çeşme’de hayat buldu: 'Kitab-ı Bahriye' sergisine yoğun ilgi

İHA

Müzeler Haftası kapsamında, denizcilik tarihine ışık tutan benzersiz bir sergi Çeşme Kalesi’nde sanatseverlerle buluştu. Emekli Deniz Kurmay Albay ve deniz tarihçisi Ali Rıza İşipek’in uzun yıllar süren titiz çalışmasının ürünü olan “Piri Reis ve Kitab-ı Bahriye: Tarihi Akdeniz Haritaları” başlıklı sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görünce iki hafta daha uzatıldı.

15 YILIN EMEĞİ: KİTAB-I BAHRİYE YENİDEN HAYAT BULDU

Çeşme Müzesi’nin ev sahipliğinde açılan sergi, Osmanlı denizciliğinin efsanevi ismi Piri Reis’in denizcilik literatürüne kazandırdığı Kitab-ı Bahriye adlı başyapıtına odaklanıyor. Sergide, Akdeniz kıyılarına ait 200’ün üzerinde liman haritası, farklı sanat teknikleriyle yorumlanarak çini, ipek, ahşap, tuval ve minyatür gibi çeşitli malzemeler üzerine aktarılmış.

Ali Rıza İşipek, sergiye dair yaptığı değerlendirmede, “Piri Reis’in bana göre en etkileyici eseri 1513 Dünya Haritası’ndan sonra Kitab-ı Bahriye’dir. Bu eser yalnızca bir harita kitabı değil, aynı zamanda dünyanın ilk denizcilik kılavuzlarından, ilk coğrafya kitaplarından biridir” dedi.

SANAT İLE TARİHİN KESİŞTİĞİ NOKTADA: HARİTA DEĞİL, ADETA TABLO

Yağlı boya gibi farklı tekniklerle işlenen haritalar, salt birer navigasyon aracı değil; aynı zamanda tarihî ve estetik açıdan kıymetli sanat eserleri olarak sergileniyor. Daha önce Hırvatistan, Slovenya ve Kıbrıs’ta da sanatseverlerle buluşan koleksiyon, Çeşme’de açıldığı günden bu yana 2 binden fazla kişiyi ağırladı.

"ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ TAKDİRE ŞAYAN"

Serginin gördüğü ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten İşipek, “Müze Müdürlüğü, gelen talepler doğrultusunda serginin süresini uzatma kararı aldı. Çeşme’de sergimiz yaklaşık 15 gün daha ziyarete açık kalacak. Henüz görmeyenleri, bu nadide koleksiyonla tanışmaya davet ediyoruz” diye konuştu.