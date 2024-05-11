Portekizliler Hz. Muhammed'in kabrini neden kaçırmak istedi? Kapsül Tarih 18.Bölüm Tarihçi Mustafa Armağan, 'Kapsül Tarih' programının 18. bölümünde, Portekizli denizcilerin Peygamber Efendimizin kabrini Avrupa'ya kaçırma girişimini ele alarak Yavuz Sultan Selim'in buna nasıl engel olduğuna dair gerçekleri anlattı.

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Tarihçi Mustafa Armağan'ın sunduğu 'Kapsül Tarih' programı, Ensonhaber YouTube kanalında devam ediyor.

Armağan, 18. bölümde Portekizlilerin pek bilinmeyen, Hz. Muhammed'in kabrini kaçırma planını anlattı.

Portekizliler, peygamberimizin kabrini neden kaçırmak istedi

Böyle bir ihtimal ve girişim vardı. Sadece kafalarda değil, aynı zamanda projeyi hayata geçirecek adımların atıldığı bir operasyona konu olmuştu. 1317'de Portekizliler, İslam dünyasına yönelik ilk deniz Haçlı seferini düzenlediler, ancak başarılı olamadılar.



Fakat Papa'ya müracaat edip ' Biz İslam dünyasının kalbine girmek ve almak istiyoruz. Bize dua ve para desteği verin. Müslümanları kalpsiz bırakalım, O kalp neydi? Mekke ve Medine.

İsa Tarikatı neden kuruldu

Papa, sırf bunun için bir tarikat kurdu: İsa Tarikatı. Tarikatın amacı, İslam dünyasının kalbini ele geçirecek bir operasyona imza atmak ve Katolik dünyasını Müslümanlardan selamete çıkarmak. Sadece tarikat kurmadı Papa. Tapınak Şövalyeleri adı altında gizemli bir tarikat vardı. Papa, bu tarikatı kendisine zarar verdiği gerekçesiyle ortadan kaldırdı, hatta bazı tapınakçıları yaktı. Onların Avrupa'da çok büyük paraları vardı. Avrupa'da bankerlik işiyle uğraşırlardı. O paraları toplayıp İsa tarikatı'na verdi.

Coğrafi keşiflerin amacı neydi

Tam o sırada Denizci Henry adlı bir prens, Portekiz'de başa geçti. Deniz aşırı keşiflerinde İslam dünyasını çökertmeden Hint Okyanusu'nda, Afrika'da Akdeniz'de rahat edemeyeceğini gördü. Böylece keşif seferlerine teşvik etti.



Biz, keşif seferlerini masumane, hiç dünyevi gayesi olmayan, yardımseverlik, filantropi kapsamında değerlendiriyoruz ve kitaplarımızda böyle yazıyoruz, bu kadar aptallık olur mu? Keşif seferleri, Avrupa emperyalizminin, sömürgeciliğinin kalkışmasıdır. Amerika'sından Endonezya'sına kadar birçok yeri keşfettiler. Daha sonra Avustralya'ya kadar uzayacaktı.



Kristof Kolomb, Amerika'ya Kudüs'ü ele geçirmek amacıyla gitti. Batıya gittikçe Hindistan'a ulaşacağını ve oradaki zenginlikleri Papa'ya ve İspanya kralına getirip, bir Haçlı ordusu kurdurabileceğini hayal etmişti. Uyumayalım; Kristof Kolomb aslında bir misyonerdi ve Haçlı ordusunun bir öncüsüydü.

İslam dünyasının elindeki zenginlikler ve kutsallar çalınmak istendi

1497'de Vasco da Gama, Ümit Burnu'nu dolaşarak, İslam dünyasının hakimiyetindeki Hint Okyasunusu ticaretine el koymayı amaçladı. Daha önce Selçuklu, sonrasında da Osmanlı devleti bu ticareti Avrupa'ya kapatmıştı.



Böyle olunca Avrupalılar, Ümit Burnu'ndan dolaşarak, Baharat Yolu'nu ele geçirerek, oradaki kritik limanları alıp sömürgeleştirecek, Hit Okyanusu ticareti, o zenginlikler, Avrupa ülkelerine akacaktı.



Keşifler Çağı, İslam dünyasının elindeki ekonomiyi, kutsal beldeleri ele geçirmek için yapılmıştır. 1500'lere doğru Portekizliler Endonezya'ya kadar giderek çeşitli köprü başları kurdular. O bölgenin en önemli ticari aktivitelerinden birinin Mekke'de Hac vesilesiyle olduğunu fark edince burayı ele geçirmek için Almeida adında bir komutanı başa geçirdiler.



Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi, tam da Portekizlilerin İslam aleminin kalbine çöreklenmek için giriştikleri bu operasyonu durdurma amaçlıydı. Yavuz Sultan Selim karadan giderek Kızıldeniz'e açıldı. Böyle olunca bizim gemilerimiz Hint Okyanusu'nda yüzmeye başladı. Biz, okyanusları karadan giderek keşfettik. Avrupalılar ise denizden karaların etrafını dolaşarak yapabiliyorlardı.

"Kabe'yi yıkacağım, peygamberlerinin naaşını çalacağım, yardım et"

Almeida'dan sonra bu bölgenin deniz filosunun başına geçen Alfonso de Albuquerque, çok ateşli ve hırslı, kendini talanlar yapmaya adamış biriydi. Kızıldeniz'e girdiğinde Hac zamanı buranın çok yoğun olduğunu gördü. Hac gemilerine el koydu. Haraca kesti, Aden Boğazı'nı ele geçirdi. Asıl amacı, Cidde Limanı'nı ele geçirmeye çalışınca anlaşıldı.1502'den 1509'a kadar 4-5 kez limanı ele geçirme girişimi başarısız oldu.



1514 yılında Prtekiz kralına bir mektup yazdı: Eğer gelecek sene bana destek verirseniz, Cidde Limanı'nı ele geçireceğim. Ardından Mekke'yi ele geçirip Müslümanların Kabe'sini yıkacağım. Sonra da kuzeye gidip Medine'yi ele geçirip peygamberlerinin naaşını alıp Portekiz'e getireceğim. Bütün İslam dünyası ayağımıza kapanacak, istediğimizi yaptıracağız.

Yavuz Sultan Selim, Mısır'a neden sefer düzenledi