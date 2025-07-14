Samsun'a 101 yıl sonra İstiklal Madalyası verilecek

1919’da Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç adımının atıldığı zorlu günlerde, İstanbul’dan Anadolu’ya cephane taşıyan Samsun Mavnacılar Loncası, isimsiz kahramanlar arasında yer aldı. Gösterdikleri büyük fedakarlık sayesinde, 11 Şubat 1924’te TBMM tarafından Trabzon ve Kastamonu’nun İnebolu ilçesiyle birlikte Samsun’un da İstiklal Madalyası’yla onurlandırılmasına karar verildi. Ancak bu tarihi karar, aradan geçen 101 yıla rağmen resmiyete kavuşmadı.

BİR ASIR SONRA TBMM ARŞİVLERİNDE MADALYA KARARI BULUNDU

Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Samsun Valiliği tarafından düzenlenen bir sergi çalışmasında, Samsun’a verilmesi kararlaştırılan İstiklal Madalyası ve beratına dair TBMM tutanaklarına ulaşıldı. Bunun üzerine Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın girişimleri ve AK Parti Samsun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’un desteğiyle, Samsun’a hak ettiği İstiklal Madalyası’nın teslim edilmesine yönelik süreç başlatıldı.

101 YILLIK GECİKMEYLE GELEN ONUR

İstiklal Madalyası ve beratı, Samsun Valiliğine teslim edilerek sergilenmek üzere muhafaza altına alınacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Muş, Samsun’un sadece "ilk adım şehri" değil, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yakan şehir olduğunu vurguladı:

Mavnacılar Loncası, Anadolu’ya cephane sevkiyatında büyük yararlılıklar gösterdi. 1924’te TBMM, bu kahramanlığı takdir ederek madalya verilmesini kararlaştırdı. Ancak bugüne dek bu madalya Samsun’a ulaşmadı. Sayın Valimizin konuyu gündeme getirmesiyle biz de Milli Savunma Bakanımıza ilettik. Gerekli arşiv taramaları yapıldı, resmi yazışmalar tamamlandı ve madalyanın teslim edilmesine karar verildi.

"BİR ASIR SONRA GELEN TEŞEKKÜR"

Muş, bu gelişmenin sadece Samsun için değil, ülkenin milli hafızası için de önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

Üzerinden bir asır da geçse, gösterilen kahramanlık unutulmuyor. Samsun Mavnacılar Loncası’nın o günkü cesareti, bugün fiziksel bir madalya ile taçlandırılıyor. O dönem mavnacılar, cephane taşıyarak adeta lojistik bir hat oluşturdu. Deniz yoluyla büyük riskler alarak mühimmat sevkiyatı yaptılar. Bu emek TBMM tarafından takdir edildi, şimdi ise hak ettikleri madalya nihayet kendilerine ulaştırılacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenecek törenle Samsun’a teslim edilecek madalya, hem bir tarihi borcun ödenmesi hem de vatan savunmasında emeği geçenlere verilen vefanın bir sembolü olacak.