Şanlıurfa'da bulunan kaya mezarı kayıt altına alındı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin kültür envanteri çalışmaları kapsamında tüm tarihi yapılar gibi Suruç’taki kaya mezarının da kayıt altına alındığını duyurdu.

KAYA MEZARDA BULUNANLAR

Suruç’un Köseveli Mahallesi’nde, mahalle merkezinin yaklaşık 1 kilometre batısında yer alan kaya mezarın yapısal özelliklerine değinen Şıldak, mezarın doğu-batı yönünde uzanan dromoslu ve tek odalı bir formda olduğunu belirtti. Dromosun her iki yanında üçer niş bulunduğunu, batı yönündeki kapı açıklığının yanında iç mekânda haç motifi yer aldığını aktardı. Mezar girişinin iki yanında loculus denilen iki bölme olduğunu söyleyen Şıldak, odanın üç cephesinde simetrik olarak üçer yuvarlak kemerli girişe sahip klineli mezar bölümleri bulunduğunu; ayrıca, bu bölümlerin yanlarında dikdörtgen formlu ve içinde bir veya iki klinenin yer aldığı mezar bölümlerinin olduğunu ifade etti. Toplamda altı dikdörtgen girişe sahip açıklığın mezar odasında yer aldığını belirten Şıldak, mezar odasının üç cephesinde tonozlu bölümlerin üzerinde kitabeler bulunduğunu da sözlerine ekledi.