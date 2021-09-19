Ortaçağ Avrupa'sında akıl hastaları yakılarak öldürülürken, Sivas'ın Divriği ilçesinde 8 yüzyıl önce inşa edilen Divriği Ulucami ve Darüşşifası'nda, hastalar sesle tedavi ediliyordu.

UNESCO'nun Türkiye’de koruma altına aldığı ilk eser olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, eşsiz mimarisinin yanında, bilinmeyen diğer özellikleri ile de dikkat çekiyor.

MENGÜCEK BEYİ VE EŞİ TARAFINDAN İNŞA EDİLDİ

1228 tarihinde Anadolu Selçukluları zamanında Selçuklulara bağlı Mengücekli beyliği döneminde Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Hanım tarafından yaptırılan cami, Türkiye’de 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya kültür mirasına dahil edilen anıtsal ilk esedir.

Sivas'ta 8 asır önce akıl hastaları sesle tedavi ediliyordu-Video

AVRUPA'DA AKIL HASTALARI YAKILIRKEN, SİVAS'TA SES İLE TEDAVİ EDİLİYORLARDI

Eserin baş mimarı Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah tarafından inşa edilen cami, mimari özelliği kadar iç kısmındaki ses akustiği ile de dikkat çekiyor. Caminin belli bölümlerinde çıkartılan seslen hiçbir teknolojik cihaza gerek kalmadan caminin dört bir tarafına yayılıyor. Orta çağın karanlık Avrupa’sında akıl hastaları yakılarak öldürülürken 8 asır önce inşa edilen Divriği Ulucami ve Darüşşifası'nda akıl hastaları sesle tedavi ediliyordu.

KUR'AN TİLAVETİ, SUFİ MÜZİĞİ VE SU SESİ İLE TEDAVİ

Divriği Ulu Cami müezzini ve eserin gönüllü mihmandarı Nail Ayhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şifahanenin iç kısmında genel anlamda tüm hastaların hastalıklarına bakılsa da asıl kullanım maksadı akıl hastalarının ve sinir hastalıkları. O dönemlerde Avrupa ülkelerinde akıl ve sinir hastaları yakılırken, zincire vurulurken ve öldürülürken bizim atalarımız akıl ve sinir hastalarını tedavi etme yoluna gitmiştir. Karşımızda bulunan mekânın ismi Büyük Eyvan, bu mekânın yapılmasındaki ana gaye burada bir akustik yakalamak hedeflenmiştir ve başarılmıştır. Bir sesin bası, tizi, ekolayzır bu sahnede ayarlanmıştır, ayarlanan bu sesi ve mekânda Kuran-ı Kerim’deki şifa ayetleri, belli bir dönem Tasavvuf Sufi ve su sesi ile hastalar teveccüh odalarında yatarlarken bu seslerle tedavi olmuşlardı” dedi.