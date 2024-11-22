Suriye'de tarihin bilinen en eski alfabesi keşfedildi

AA

Bilim insanları geçmişe ışık tutmaya devam ediyor.

İnsanlığın geçmişine dair yeni bilgilere erişmek isteyen araştırmacılar Suriye'ye gitti.

Ülkenin en eski kent merkezlerinden Umm-el Marra'daki antik mezarlarda kazı çalışmaları yapan ekip, tarihi bir keşfe vardı.

ERKEN TUNÇ ÇAĞI'NA AİT ESERLER BULUNDU

Temelleri Erken Tunç Çağı'na dayanan bu mezarları kazan araştırmacılar, altın ve gümüş takılar, 6 iskelet, pişirme kapları, çömlek ve mızrak ucunun yanı sıra üzerinde kazılı yazılar bulunan, parmak uzunluğunda 4 adet kil silindir buldu.

TARİHİN EN ESKİ ALFABESİ KEŞFEDİLDİ

Johns Hopkins Üniversitesinde arkeoloji profesörü olarak görev yapan ve kazı çalışmasını yürüten araştırma ekibinde yer alan Glenn Schwartz, radyokarbon tarihleme yöntemiyle tarihi doğrulanan yazıların M.Ö. 2 bin 400'lü yıllara ait olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Schwartz, bu yazıların, bilinen diğer alfabetik sistemlerden yaklaşık 500 yıl daha eski olduğunu ortaya koyduklarını kaydederek, bu keşfin alfabenin M.Ö 1900'den sonra Mısır'da ya da çevresinde icat edildiğine yönelik inanışları değiştireceğini belirtti.

YAZILAR TERCÜME EDİLEMEDİ

Keşfedilen silindirlerin üzerindeki yazıların mezardan çıkarılan nesnelerin nereden geldiğine ya da kime ait olduğuna ilişkin sorulara yanıt niteliğinde olabileceği değerlendirmesinde bulunan Schwartz, "Ancak yazıyı tercüme edecek bir araç olmadan sadece spekülasyon yapabiliriz." diye konuştu.