Tarihte bugün: 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu

9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun ardından 99 yıl geçti. Hafızalara kazınan bu tarih, takvimler her 9 Eylül'ü gösterdiğinde yeniden canlanıyor.

9 Eylül tarihi, İzmir tarihinin mihenk taşlarından...

Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusu Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girerek düşman işgalinden kurtardı.

9 Eylül denilince akla gelen İzmir, bağımsızlık zaferinin 99. yılını kutluyor. Peki 9 Eylül'de neler oldu? İşte o gün yaşananlar...

TARİHTE 9 EYLÜL

Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz sonucunda Yunan ordusu dağıtıldı ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun başkomutanlığına getirilmiş General Nikolaos Trikupis tutsak edildi.

Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildiler.

9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir şehrine girdi.

Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10.00'da İzmir'e girdi.

Türk bayrağı Hükûmet Konağı ve Kadifekale'ye çekildi. Sonradan 9 Eylül günü, "İzmir'in Kurtuluş Bayramı" ilan edildi.

9 EYLÜL ANITI

9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in kurtuluşu sırasında şehit düşen dört askerin anısına, defnedildikleri Halkapınar Şehitliği'nde Dokuz Eylül Anıtı yaptırılmıştır.

Şehitlikte Şair Necmettin Halil Onan'ın ünlü "Bir Yolcuya" adlı şiiri bir mermer üzerine yazılıdır.