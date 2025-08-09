Trabzon'a 101 yıl sonra İstiklal madalyası

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Millî Mücadele yıllarında Trabzon’un üstlendiği kritik rolü hatırlatarak, “1924’te TBMM tarafından Trabzon’a layık görülen İstiklal Madalyası, 101 yıl sonra nihayet hak ettiği yere, Trabzon’a kavuşacak” dedi.

"TRABZON, FEDAKARLIĞIN ADIDIR"

Karaismailoğlu, o dönemde Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun ana ikmal ve ulaşım üssü olan Trabzon’un, silah, cephane ve insan gücünü Trabzon Limanı üzerinden cephelere ulaştırdığını, özellikle Doğu ve Orta Anadolu’ya sevkiyatlarda stratejik bir merkez olduğunu belirtti. Trabzon halkının Millî Mücadele’yi en erken benimseyen topluluklardan biri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 1924’teki Trabzon ziyaretinde söylediği “Trabzon, fedakârlığın adıdır” sözünü hatırlattı.

101 YIL SONRA İSTİKLAL MADALYASI SAHİBİNE VERİLECEK

Madalya sürecine ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, “1924’te Meclis kararıyla Trabzon Kayıkçı Loncası’na verilen madalya ve berat, resmî olarak teslim edilememişti. 101 yıl sonra konuyu titizlikle ele aldık, arşivlerdeki belgelerle kararın tüm detaylarını ortaya çıkardık. TBMM kayıtları tek tek incelendi, Milli Savunma Bakanlığımızın onayı alındı. Madalya ve berat, gereği yapılmak üzere TBMM’ye gönderildi” dedi.

"TRABZON'UN VATAN SEVGİSİNİN SİMGESİ"

Teslimatın en kısa sürede törenle gerçekleşeceğini söyleyen Karaismailoğlu, “Bu madalya, sadece bir nişan değil; Trabzon’un milletine olan sadakatinin, cesaretinin ve vatan sevgisinin simgesidir” ifadelerini kullandı. Sürece katkı sunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’a teşekkür etti.

Karaismailoğlu, bu ödülün gelecek nesillere de önemli bir mesaj taşıdığını belirterek, “Bu madalya, Trabzon’un cesur evlatlarının mücadelesine bir saygı duruşu, gençlerimize ise bu toprakların hangi fedakârlıklarla vatan yapıldığını hatırlatan bir mirastır” dedi.