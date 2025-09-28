Tralleis antik kentinde 'toprak zenginlerinin villaları' ortaya çıkarıldı

Trakyalılar ve Argoslular tarafından kurulduğu belirtilen Tralleis Antik Kenti’ndeki kazılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülüyor.

VİLLA KAZILARINDA YOĞUNLAŞMA

Prof. Dr. Çekilmez, antik kentin batısında yer alan ve 2 bin yıl önce villa olarak kullanılan üç alanda kazı çalışmalarının yoğunlaştığını belirtti. Villaların, ticaretin yoğun yapıldığı sütunlu cadde kenarında bulunduğunu ve 2 bin 500 metrekarelik bir komplekse sahip olduğunu ifade etti.

ATÖLYELER VE METAL ÜRETİMİ

Villaların caddeye bakan kısımlarında atölye ve dükkanlar bulunduğunu dile getiren Çekilmez, şunları kaydetti:

Burada yapılan kazılarda özellikle metalden yapılmış ürünlere rastladık. Evlerin kuzey kısmı dükkan ve atölyelere dönüştürülmüş. MS 4. ve 5. yüzyılda metal üretimi yapıldığını anladık. Örneğin Romalı askerlerin kemer tokaları Tralleis’te üretiliyordu. 2025 kazılarında, bu tokaların üretildiği pişmiş toprak kalıplara rastladık. Hatta kalıplardan üretilmiş kemer tokalarını da bulduk.

BÜYÜK VİLLALAR, ZENGİN SAHİPLER

Çekilmez, villaların Antik Çağ’da toprak zengini asil Romalılar tarafından kullanıldığını belirterek, “Burası bir ailenin yaşam alanıydı ve yaklaşık 20 köle vardı. Tam ortada üzeri açık bir avlu bulunuyor, içinde daha çok erkeklere özel mekanlar var. Bizans döneminde ise küçük kiliseler ve şapeller eklendi” dedi.

GELİR İÇİN ATÖLYELER

Villaların büyük giderleri olduğunu ifade eden Çekilmez, caddeye bakan dükkanların arka kısımlarının bronz üretimi yapılan atölyelere dönüştürüldüğünü anlattı:

“Villanın sahibi gelir elde etmek için atölyeler kurmuş. Sütunlu caddeyi kullanan insanlar dükkanlardan alışveriş yapabiliyordu.”

Çekilmez, kuzeydeki dükkanlarda muhtemelen üretim atölyelerinin devamını bulmayı umduklarını belirterek, kazı çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.