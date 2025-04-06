Türkiye'nin mirası: Millî Mücadele'nin merkezi Erzurum Kongre Binası

İHA

“Tarih, bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir” sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk’ün hafızalara kazıdığı Erzurum Kongresi, 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında, Vilâyât-ı Şarkiyye Müdâfaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi’nin çağrısıyla, tarihe yön veren kararların alındığı o görkemli binada toplandı. Aradan geçen bir asra rağmen Erzurum Kongre Binası, o dönemin heyecanını ve kararlılığını ziyaretçilerine hissettirmeye devam ediyor.

4 FARKLI EĞİTİM HİZMETİNDE KULLANILDI

Aslında bu yapı, 1864 yılında Sanasaryan Koleji olarak inşa edildi. Cumhuriyet öncesinde devlet tarafından satın alınarak kamulaştırılan bina, 1924 yılı sonlarında çıkan büyük bir yangında ağır hasar aldı; ahşap bölümleri tamamen kül oldu. Ancak bina küllerinden yeniden doğdu. Onarıldıktan sonra 1926 yılında Gazi İlkokulu olarak eğitime kapılarını açtı. Zaman içinde farklı eğitim kurumlarına ev sahipliği yaptı: Yapı Sanat Okulu, Güzel Sanatlar Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Fen Lisesi olarak hizmet verdi.

1960'TA MÜZELEŞTİRİLDİ

Tarihi binanın bir bölümü, 1960 yılında Atatürk ve Erzurum Kongresi Müzesi olarak ziyarete açıldı. 2011-2013 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Başkanlığı tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirildi ve 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Günümüzde Erzurum Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü olarak sanatseverlerle buluşuyor.

MİLLİ MÜCADELE'NİN 100. YILINDA YENİLENDİ

05 Temmuz 2017’de ihalesi yapılan yenileme projesi yaklaşık bir yıl sürdü ve 2018 yılında tamamlanarak Millî Mücadele’nin 100. yılına özel etkinliklerle yeniden kapılarını açtı. Müzenin envanterinde 248 tablo, 47 hat sanatı eseri, 11 özgün baskı, 6 heykel ve 10 seramik olmak üzere toplamda 322 değerli eser bulunuyor. Ayrıca, Türkiye'de eşi benzeri olmayan Esmaü’l-Hüsna koleksiyonu da burada sergileniyor.

Erzurum Kongre Müzesi; şehit ve gazi yakınlarına, öğretmenlere, öğrencilere, 65 yaş üstü vatandaşlara ve MüzeKart sahiplerine ücretsiz olarak ziyaret imkânı sunuyor. Sadece bir müze değil; yıl boyunca pek çok sergiye, kültürel etkinliğe ve sanatsal buluşmaya da ev sahipliği yapıyor. Kongre Binası, bugün hem tarih hem sanat tutkunlarını aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor.