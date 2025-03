Ümit Yenişehirli yazdı: Oruç, neden ay takvimine göre?

Mübarek Ramazan geldi, bugün ilk oruçlar tutuluyor..

Ramazan ve oruç söz konusu olduğunda gündeme gelen kimi tartışmaların bu yıl da ortaya çıkması muhtemel. Fazla taraftarı olmamasına rağmen gene de bir şekilde tartışılanlardan birisi de Ramazan’ın dönüşümlü takvimi.

Zaman zaman “Ramazan sabitlensin” gibi uçuk teklifler duyulmuyor değil. İslam âlimleri ise Ramazan’ın, oruç ibadetinin ay takvimine göre yapılmasındaki hikmeti gayet net açıklamışlardı.

BAŞKA DİNLERİN ORUÇLARI SABİT

Son devrin büyük İslam âlimlerinden biri olan Pakistanlı Prof. Dr. Muhammed Hamidullah'ın (v. 2002) “Ramazan Orucunun Hikmeti” (İslam Medeniyeti Dergisi, 15 Aralık 1967) başlıklı makalesinde İslam’da orucun ay takvimine bağlı olmasına ilişkin değerlendirmelere yer vermişti.

Hamidullah'ın makalesinde şu ifadeler yer almıştı:

DEĞİŞİK ÜLKELER, DEĞİŞİK MEVSİMLER

Bu iki sistemden acaba hangisi daha iyidir? Üzerinde yaşadığımız dünyanın her yerinde aynı mevsim hüküm sürmez. İnsanlar ister soğuk, ister sıcak her türlü hava şartlarına tahammül edebilirler. Ülkeden ülkeye sıcak ve soğuk mevsimler değişiklik gösterirler. Mesela, kış Mekke’de mülayim bir mevsimdir. Halbuki kutuplara yakın olan Kanada ve Kuzey Avrupa gibi yerlerde durum değişir. Buralarda yaz mevsimi en uygunudur. Ekvatora çok yakın olan yerlerde ve kumlu çöllerde durum tam tersinedir. İlkbahar her bakımdan mülayimdir. Fakat Ekvatora yakın olan yerlerde, mesela, Güney Hindistan'da bu mevsim bilinmez. Oralarda sadece üç mevsim vardır: Kış, yaz ve yağmurlar.