Urla Liman Tepe’de 5 bin 300 yıllık su altı keşfi

İzmir’in Urla ilçesinde bulunan Liman Tepe, Türkiye’de kara ve su altı kazılarının birlikte yürütüldüğü ilk arkeolojik merkezlerden biri olarak dikkat çekiyor. Dalgıç arkeologlar, su altında 5 bin 300 yıl öncesine ait kalıntılar ortaya çıkardı.

Kazılar, Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) Direktörü Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu başkanlığında, farklı ülkelerden uzmanların katılımıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında sürdürülüyor.

7 BİN YILLIK LİMAN KENTİ

Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Liman Tepe, Anadolu’nun Ege’ye açılan en eski liman kentlerinden biri olarak biliniyor. Kara kazıları 1992’den, su altı kazıları ise 2000’den bu yana kesintisiz yürütülüyor. Bugünkü modern İzmir Limanı’nın işlevini binlerce yıl önce yerine getiren bu yerleşim, kara ve deniz altında barındırdığı katmanlarla Anadolu’nun denizcilik tarihine ışık tutuyor.

SU ALTINDA GÜNLÜK 8 DALIŞ

Dalgıç arkeologlar, su altında 32 metrekarelik bir alanı inceliyor ve yaklaşık 7 metre derinlikte her gün 8 dalış gerçekleştiriyor. Prof. Dr. Şahoğlu, Liman Tepe’nin Türkiye’nin ilk denizaltı liman kazısı olması nedeniyle büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu yılki çalışmalar özellikle Klazomenai Antik Kenti’nin M.Ö. 6. yüzyıldaki mendireği ve limanı üzerine yoğunlaştı. Şahoğlu, su altında 5 bin 300 yıl öncesine ait kalıntılara ulaşmanın, değişen kıyı çizgisiyle bağlantılı olayları anlamalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Bugün su altında çalıştığımız alanın zamanında kara olduğunu, tektonik hareketler ve deniz seviyesinin yükselmesiyle denizin altında kaldığını görüyoruz. Bu kazılar, karadaki kazılarda elde ettiğimiz bulguları tamamlayan farklı bir pencere açıyor.

KARA KAZILARINDA UZUN EVLER VE ÜRETİM ALANLARI

Kara kazılarında ise surlarla çevrili yerleşimlerde uzun evler dikkat çekiyor. Evler hem barınma hem de üretim alanı olarak kullanılmış; yan yana 6 evden oluşan bloklar, sokaklarla birbirinden ayrılıyor. İçlerinde ocaklar ve kapılar bulunan evlerin maden, seramik ve tekstil üretim alanı olarak da kullanıldığı belirlenmiş durumda.

"ARKEOLOĞU DALGIÇ YAPIYORUZ"

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. İrfan Tuğcu, Liman Tepe’de 2000’den beri su altı çalışmalarını yürüttüklerini anlattı: