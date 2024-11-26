AA & Ensonhaber

Büyük İskender'in Anadolu seferi sırasında Makedonya'dan gelen askerlerin yerleşim yeri olarak kurulan Blaundos Antik Kenti, 2018 yılında başlayan kazı çalışmalarına bu yıl da Uşak Müzesi Müdürlüğü liderliğinde devam ediyor.

"Garnizon kenti" olarak bilinen Blaundos, derin Ulubey Kanyonu'nun doğal surlarıyla çevrili ve yalnızca bir girişe sahip olması nedeniyle bir kale görünümüne sahip. Bu özelliği, kenti hem askeri hem de stratejik açıdan benzersiz kılıyor.

Haziran ayında başlayan kazılarda, mitolojide tarım ve bereketin simgesi olarak bilinen tanrıça Demeter’e adanmış 2 bin yıllık bir tapınak ile kentin girişinde yer alan anıtsal mezar bölgesinde önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu keşifler, antik kentin geçmişine dair yeni bilgilerin gün yüzüne çıkarılmasını sağladı.

ANTİK KENTİN KALBİNDE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Uşak Müze Müdürlüğü, Blaundos Antik Kenti'nin merkezinde yer alan ve çarşı olarak kullanılan sütunlu caddenin gün yüzüne çıkarılması için kapsamlı bir proje hazırladı. Bu çalışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "Geleceğe Miras Projesi" çerçevesinde destekleniyor.

Sütunlu caddede, 60 kişilik bir arkeolog ekibi, yoğun bir şekilde kazı çalışmalarına devam ediyor. Tanrıça Demeter'e adanmış tapınağın önünde yer alan ve doğu-batı doğrultusunda uzanan bu cadde, Roma ve Bizans dönemlerinde antik kentin tam kalbini oluşturuyordu.

İMPARATOR HADRIANUS'A İTHAF EDİLMİŞ YAZIT BULUNDU

Ekipler, kazılar sırasında Roma İmparatoru Hadrianus'a adanmış 80 santimetre uzunluğunda ve 35 santimetre genişliğindeki mermer bir yazıta ulaştı. Yazıtta, "Kurtarıcı ve kurucu imparator Hadrianus Olimpios’a" ifadeleri yer alıyor. Arkeologlar, bu yazıtın, Hadrianus'un kentlere yardımda bulunduğu ve bunun karşılığında halkın ona övgüler sunmasını istediği bir dönemde yazılmış olabileceğini değerlendiriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, kazıların kasım ayının ilk haftasında sütunlu caddede başladığını ve bu bölgenin antik kentin en önemli noktalarından biri olduğunu vurguladı. "Ziyaretçilerin ilgisini çeken bu caddeyi açmaya başladık ve şu ana kadar dört sütun kaidesi bulduk." diyen Ceylan, kazılar sırasında ayrıca Hadrianus’a ait bir yazıtın keşfedildiğini belirtti. Yazıtın tarihsel incelemeleri devam ederken, bu bulgunun Hadrianus’un imparatorluk dönemindeki etkisini belgelediğini ifade etti.

Ceylan, caddenin Bizans döneminde de aktif olarak kullanıldığını ve kazıların geniş bir alanda sürdüğünü söyledi. Çalışmaların 4 yıllık bir plan dahilinde yapılacağını belirten Ceylan, şunları söyledi:

Bu cadde, antik kentin kalbi olarak kabul edilebilir. Roma döneminden sonra Bizans dönemi de bu caddeye aynı ihtişamı katmış. Belgelendirme sonrası burada restorasyon ve rölöve çalışmaları yaparak antik caddemizi tekrar hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Ceylan, kazılar tamamlandığında, Blaundos’un çok daha görünür hale geleceğini ve bu durumun şehrin turizm potansiyeline olumlu katkı sağlayacağını ekledi.