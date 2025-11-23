Uşak’taki Blaundos Antik Kenti’nde tarihi stadyum gün yüzüne çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Büyük İskender’in Anadolu seferi sırasında Makedonya’dan gelen askerlerin yerleştiği ve “garnizon kenti” olarak bilinen Uşak’ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti’nde, tarihi stadyum kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

"DOĞAL KALE"

Ulubey Kanyonu’nun derin vadilerle çevrelediği antik kent, tek girişli yapısı ve doğal kale görünümüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kentin ana girişine 500 metre mesafede restorasyonu tamamlanan Roma dönemi eserleri arasında 9 su kemeri ve 2 bin yıllık anıtsal mezar bulunuyor.

SÜTUNLU CADDE VE DEMEETER TAPINAĞI

Antik kentin kalbi olarak nitelendirilen sütunlu cadde, Roma ve Bizans dönemine ait mimari kalıntıları barındırıyor. Tarım ve bereket tanrıçası Demeter’e adanmış 2 bin yıllık tapınak, ziyaretçilere dönemin dini ve kültürel yaşamına dair ipuçları sunuyor.

ZİYARETÇİLERE EŞSİZ DOĞA VE TARİH DENEYİMİ

Ziyaretçiler, Stonehenge’i andıran 3 taş yapıyı ve Ulubey Kanyonu’nun derin vadilerinde yer alan kaya mezarlarını inceleyebiliyor. Bu alanlar, antik kentin hem doğal hem de tarihi değerlerini bir arada sunuyor.

"GELECEĞE MİRAS PROJESİ" KAZILARI

2018 yılında Uşak Müzesi Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında devam ediyor. Bu yıl ana cadde ve Kuzey Tapınağı’ndaki kazılardan sonra 140 metre uzunluğunda ve 37 metre genişliğindeki stadyumda çalışmalar başladı. Stadyumun yanında, Roma dönemine ait hamama su taşıyan ana kayaya oyulmuş boru sistemi ortaya çıkarıldı.

KAZI BAŞKANI SÖYLER: "HEYECANLIYIZ"

Blaundos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Uşak Müzesi Müdürü Şerif Söyler, antik kentin tarihinin MÖ 3. yüzyıla uzandığını belirterek, büyük mimari yapıların çoğunun MS 1. yüzyılda inşa edildiğini söyledi.

Söyler, stadyumun büyüklüğünün diğer antik kentlerdeki yapılarla karşılaştırıldığında orta ölçekli olduğunu ifade ederek şunları ekledi:

Stadyumun hemen önünde hamam kompleksine giden su sistemleri bulunuyor. Kazı çalışmaları, yapının tamamen gün yüzüne çıkması ve antik kente katma değer sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Çalışmalar tamamlandığında burada konser, tiyatro veya yarışmalar gibi etkinlikler düzenlenebilecek. Bu, Blaundos’un görsel ve kültürel zenginliğine katkı sağlayacak ve bizi heyecanlandırıyor.

Kazı çalışmaları, stadyumun girişindeki basamaklı yapının ortaya çıkarılması ve teras duvarının gün yüzüne çıkarılmasıyla devam ediyor. Arazi eğimi nedeniyle stadyumun korunmasını sağlayan bu yapılar, antik kentin mimari yapısını ve kullanım amacını anlamak açısından önemli ipuçları sunuyor.