Vakanüvis yazdı: Ermeni lobisinin soykırım iddiaları, tarihle çürütüldü

Yıllardır gündemde tutulan Ermeni soykırımı iddialarının geçersiz olduğu, tarihte Fransa mahkemeleriyle de tescillenmiştir. Vakanüvis, Ermenilerin soykırım iddialarına yönelik yargı sürecini ele aldı.

Ermeniler, milyonlarca frank tazminat beklerken “1 frank” alabilmişti

Bernard Lewis “soykırım yok”, mahkeme de “haklısın” demişti

Vakanüvis

Ermeni lobisinin yıllardır gündemde tutmaya çalıştığı sözde soykırım iddialarının geçersizliği, lobiye en büyük desteği veren ülkelerden biri olan Fransa’da bile yargı kararıyla tescillenmişti. Dünyaca ünlü, saygın tarihçi Bernard Lewis, soykırıma inanmadığını söylemiş, Ermeniler kendisini mahkemeye vermiş, mahkeme ise ABD’li tarihçiyi haklı bulmuştu.

LEWİS’İN LE MONDE’UN SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP ERMENİLERİ ÇILDIRTMIŞTI

Emekli Büyükelçi Pulat Tacar’ın, Ermeni Araştırmaları dergisinin Aralık 2015’teki 50’nci sayısında yer alana makalesinde, Fransa’da büyük tartışmalara yol açan bu dava süreci anlatılıyor. “Ermenilerin Soykırımı Savını Yadsıyanları Cezalandırmak veya Türkiye’den Tazminat Almak Amacıyla Yaptıkları Yargı Mücadeleleri” başlıklı makalade, ABD’li Profesör Bernard Lewis’in 18 Kasım 1993 tarihli Le Monde gazetesine verdiği röportaj sonrası yaşananlar değerlenidiriliyor.

Lewis’in, “Türkler neden Ermeni soykırımını kabul etmeği reddediyorlar?” sorusuna bir bilim insanı objektifliğiyle verdiği cevap, hem Fransa’daki Ermenilerin hem de ABD’deki Ermeni lobisinin büyük tepkisini çekmişti.

SOYKIRIM SAVI ÇOK ŞÜPHELİDİR

Dünya çapında tanınan bir tarihçi olan Bernard Lewis’in “Ermeni iddialarını şüpheli bulduğunu” söylemesi, “çarpan etkisiyle” büyüyebilecek bir değerlendirmeydi. Bu nedenle yankısı da güçlü olmuştu. Lewis, gazetecilerin sorusuna verdiği cevapta şunları söylemişti:

“Ermenilerin tarih versiyonu mu demek istiyorsunuz? Türkiye’de, bağımsızlık için Ruslar ile açık işbirliği yapan Osmanlı karşıtı olan bir halk grubunun varlığı sebebiyle Türklerin bir ‘Ermeni sorunu’ vardı. Öte yandan, Ermeni çeteleri de faaliyetteydi. Ermeniler direnişlerinin şanlı başarılarıyla övünürler. Türkler, yabancı bir gücün istilasına uğrama tehlikesi altında bulunan bir bölgede önleyici ve cezalandırıcı önlemler aldılar. Her iki taraf da tenkil eyleminin sınırlı bir coğrafyada yapıldığını kabul ediyor. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğunun diğer bölgelerinde oturan Ermeniler bu tenkil eyleminden etkilenmediler. Korkunç olaylarda çok sayıda Ermeni’nin - ama çok sayıda Türkün de - öldüğünden kimsenin kuşkusu yok. Ancak, ölenlerin hangi koşullarda öldükleri ve sayıları hiç bir zaman bilinemeyecek. Bugün o olaylar hakkında soykırım savı ileri sürülecekse, bunu kanıtlamak için Ermeni ulusunu sistematik biçimde ortadan kaldırma ve bilinçli olarak yok etme yolunda bir kararın var olması gerekir ki, bunun varlığı çok şüphelidir.”





LEWİS: ERMENİLER TÜRKLERE KORKUNÇ MEZALİM YAPTILAR

Bernard Lewis, soruya verdiği cevabın büyük tartışmalara yol açtığını görünce, Le Monde’a bir açıklama yollamış, ancak bu açıklamasında da önceki tezlerinden geri adım atmamıştı. Lewis, şunları söylemişti:

“1915 yılında vuku bulan Ermeni tehciri konusundaki görüşlerimi, daha sarih ve belirgin bir biçimde açıklamak isterim. Türkler,Ermenilere karşı durup dururken eylem yapmadılar. Ermeni ihtilalcilerin Osmanlı Devletine karşı yaptıkları eylemler, İmparatorluğun gittikçe güçleşen durumu ile birleşince, zamanla ağırlaşan bir tedirginlik ve kuşku ortamının doğması sonucunu verdi. Bu, savaş dönemlerinde çok görülen ve bilinen bir nevrozdur. Amerikan misyonerlerinin, gönüllü Ermeni birliklerinin eline düşen Van bölgesi Müslüman ahalisinin akıbeti hakkında tehcirden önce gönderdiği raporlarda da işaret ettikleri gibi, Ermenilerin de korkunç mezalim yaptıkları konusunda kuşku bulunmamaktadır. Osmanlı Hükümetinin Ermeni milletini toptan yok etmeyi amaçlayan bir kararının ya da planının varlığına ilişkin ise ciddi hiç bir delil veya belge mevcut değildir.”

ERMENİLER, MİLYONLARCA FRANK İSTEMİŞ, MAHKEME 1 FRANK TAZMİNATA HÜKMETMİŞTİ

Bu gelişmeler üzerine yüzlerce Ermeni derneğinin çatı kuruluşu olan Fransa Ermeni Dernekleri Forum’u, Bernard Lewis’i, “Ermeni soykırımı savını inkâr ederek Ermenilere zarar verdiği” gerekçesiyle dava etti. Dava başvurusunda, “Bernard Lewis böylece, hayatlarını kaybeden veya etmeyenler ile bunların ailelerinin hatıralarına duyulması gereken saygıyı göstermemiş, bu nedenle tazminat gerektiren çok ağır bir kusur işlemiştir. Fransa Medeni Kanununun 1382 maddesi gereğince adı geçen, davaya katılan Fransa Ermeni Dernekleri Forum’u üyesi her derneğe tazminat olarak ayrı ayrı 100.000 Fransız frangı ve Yeni Usul Yasası gereğince 10.000 Fransız frangı ödemeğe mahkûm edilmesini, ayrıca bu kararın 5 gazetede yayımlanmasını talep ediyoruz” denilmişti.

ERMENİLERİN TEPKİSİ YUMUŞATILDI

Bernard Lewis, duruşmalarda avukatı aracılığıyla daha önce bilinen görüşlerini tekrarlamıştı. Mahkeme heyeti, son duruşmada Ermeni lobisinin tepkisini çeken kararını verecekti. Heyet özet olarak, Bernard Lewis’in alanına hâkim uzman bir tarihçi olduğuna, söylediklerinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğine, Fransız mahkemelerinin tarihe malolmuş bir olayın mahiyetini tespit etme ve bunlara ilişkin polemikleri değerlendirme gibi bir yetkisi ve görevinin bulunmadığına, Bernard Lewis’e atfedilen kusurun basın yasasına aykırı bir suç olmadığına karar vermişti.

Mahkeme sadece, - Ermenilerin tepkisini yumuşatmak amacıyla - Fransa Medeni Kanununun 1382 maddesine göre, “Bernard Lewis’in sözlerinin Ermeni toplumunun duyduğu acıyı canlandırdığı, böylece kusur işlediği, bu nedenle de bir tazminat ödemesi gerektiği” hükmüyle yetinmiş ve Bernard Lewis’e sembolik olarak “1 Frank” manevi tazminat cezası vermişti.