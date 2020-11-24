Yedi Uyurlar Mağarası nerede? Ashabı Kehf nedir? Yedi Uyurlar isimleri ve hikayesi..

Yedi Uyurlar Mağarası nerede? Ashabı Kehf nedir? Yedi Uyurlar isimleri ve hikayesi..

Mersin'de bulunan Yedi Uyurlar Mağarası, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor. Yedi Uyurlar adıyla da merak uyandıran mağaranın hikayesi hakkında tüm merak edilenler..

Farklı inanışların buluştuğu ve 33 ülkede yaşandığı rivayet edilen Yedi Uyurlar'ın hikayesi her zaman merak edilmektedir.

Yedi Uyurlar hadisesinin yaşandığı mağara olan Yedi Uyurlar mağarası, günümüzde dünyanın pek çok yerinden turiste ev sahipliği yapmaktadır.

Anadolu'da birden fazla yerde olduğuna inanılan Yedi Uyurlar Mağarası'nın en bilinenlerinden biri Mersin'de bulunur? Peki Yedi Uyurlar Mağarası nerede? Yedi Uyurlar kimdir? Yedi Uyurlar inancı nedir?

ASHABI KEHF NEDİR?

Ashabı-ı Kehf kelime anlamı olarak mağara insanı ya da kitabe halkı olarak kabul edilmektedir. İsimleri unutulan ve öldükleri zannedilen gençlerin yıllar hatta yüzyıllar sonra ortaya çıkmasından bahsedilmektedir. Her ne kadar kıssa ve efsane olarak bazı kaynaklarda değerlendirmeye alınsa da Kuran-ı Kerim'de bizzat geçen bir olaydır. Bu sebeple Müslümanların kesin olarak inanıp iman ettiği bir kıssadır. Ashab-ı Kehf Kuran-ı Kerim'in 18. ayeti olan Kehf Suresinde anlatılmaktadır.

YEDİ UYURLAR MAĞARASI NEREDE?

Yedi Uyurlar Mağarası Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunur. Tarsus ilçesinin 14 kilometre kuzey batısınde yer alan Yedi Uyurlar Mağarası, Dedeler köyü yakınındadır.

Anadolu'nun farklı noktalarında Yedi Uyurlar Mağarası olduğuna inanılan mağaralar bulunmaktadır. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yedi Uyurlar Mağarası dışında İzmir'deki Efes'te de bir Yedi Uyurlar Mağarası bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Lice'de de bir Yedi Uyurlar Mağarası bulunur.

Yedi Uyurlar Mağarası, Hıristiyan ve Müslümanlarca kutsal bir ziyaret yeri olarak kabul edilir. Yedi Uyurlar mağarası dört köşe olarak kayadan oyulmuştur ve 15 - 20 basamakla inilir. Mağaranın üstünde 1873 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan camiye sonradan üç şerefeli bir de minare eklenmiştir. Kuran-ı Kerim'de Kehf Suresinde sözü edilen mağara Müslüman ve Hıristiyanlarca kutsal sayılmaktadır.

YEDİ UYURLAR HİKAYESİ NEDİR?

Afşin şehrinde yaşayan Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş ve Şazenuş ve Kefeştatayyuş adlı 7 kişi Putperestliği bırakarak din değiştirir. Ancak hükümdar Dakyanus, bunu kabul etmeyerek herkesi putperest yapmak ister.

Altı genç bu zorlamayı reddederek hükümdardan kaçar ve ibadet etmek için bir dağın yolunu tutarlar. Bu sırada Kefeştetayyuş adlı çoban ve köpeği Kıtmir de gençlere katılarak Yedi Uyurlar'ı oluştururlar.

Dağa yaklaşan Yedi Uyurlar bir mağaraya girerler. Mağarada dua eder ve merhamet dilerler. O sırada hükümdarın askerleri bu gençleri mağaraya hapsederek onları ölüme terk eder.

300-309 yıl arası arası derin bir uykuya dalan gruba bu koca yıl sanki bir gece gibi gelir. Şehre inmek için yola çıkan Yemliha, karşısında bambaşka bir şehir görünce bir şeylerin ters gittiğini anlar.

Dönemin hükümdarı ile tanışıp olayları anlattıktan sonra uykusunu alamadığını, yeniden uyumak istediğini söyler ve arkadaşlarıyla yeniden uykuya dalar. Bunun bir mucize olduğunu düşünen halk daha sonra mağaranın önüne mescid yaparak Yedi Uyurlar'ı şereflendirmişlerdir.