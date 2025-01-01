AA & Ensonhaber

Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'na ev sahipliği yapan Efes, tarih öncesinden Osmanlı dönemine kadar uzanan izleriyle Anadolu’nun benzersiz tarihini gözler önüne seriyor. Helenistik, Roma, Bizans ve Beylikler dönemlerinin kültürel mirasını barındıran bu antik kent, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor ve arkeoloji dünyasının en değerli hazinelerinden biri olarak kabul ediliyor.

161 YILDIR SÜREN KAZILAR DEVAM EDİYOR

Efes’teki kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi kapsamında aralıksız devam ediyor. Geçmişin en önemli turizm, ticaret ve liman kentlerinden biri olan Efes, 161 yıldır süren kazı çalışmalarıyla geçmişin sırlarını gün yüzüne çıkarırken, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

YENİ GEZİ ROTASI OLUŞTURULUYOR

Antik kentin yeni düzenlemelerle çok daha kapsamlı bir gezi rotasına kavuşması hedefleniyor. Kasım 2025’te tamamlanması planlanan proje kapsamında, Vedius Gimnazyumu’ndan başlayarak Stadyum Caddesi üzerinden antik tiyatroya ve Liman Caddesi’ne uzanan bir rota tasarlanıyor. Bu güzergâh, ziyaretçilere Efes’in görkemini daha önce hiç olmadığı kadar derinlikli bir şekilde deneyimleme imkânı sunacak. Liman Hamamı gibi etkileyici yapılar da bu yeni rotanın odak noktalarından biri olacak.

YENİ ROTA, UNUTULMAZ BİR DENEYİM SUNACAK

Projeyi koordine eden Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, yeni rota ile ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçladıklarını belirtti:

Stadyum Caddesi’nde yoğunlaşan çalışmalar, caddenin orijinal dokusunu ortaya çıkarıyor. Devrik sütunların yeniden ayağa kaldırılması ve zemin kaplamalarının düzenlenmesiyle bu alan, kentin en önemli destinasyonlarından biri haline gelecek.

ANITSAL TEKNE BULUNDU

Çalışmalar sırasında, Roma dönemine ait, “labrum” adı verilen anıtsal bir tekne de gün yüzüne çıkarıldı. Bu eserin, Roma hamamlarında süs havuzu olarak kullanıldığı ve büyük olasılıkla Efes’teki bir hamamdan başka bir bölgeye taşındığı değerlendiriliyor:

Bu labrum, büyük ihtimalle orijinal konumunda değil. Kaidesi ve oturduğu zemin bize bunun sonradan taşındığını gösteriyor. Restorasyon tamamlandıktan sonra ziyaretçilerimiz bu eseri yakından görebilecek.

“Geleceğe Miras Sonsuz Efes” projesi, sadece geçmişin izlerini korumakla kalmayıp, Efes’in zengin tarihini geleceğe taşıyarak hem bilim dünyasına hem de ziyaretçilere yeni bir perspektif sunmayı hedefliyor.