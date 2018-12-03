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Tarihi eser kaçakçılığı yapanlar gözaltına alındı

Denizli'de Emniyet Müdürlüğü bazı kişilerin "tarihi eser kaçakçılığı" yapması üzerine operasyona başladı.

AA | 03.12.2018 - 19:36..
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin il merkezi ve ilçelerde kaçak kazı yaparak "tarihi eser kaçakçılığı" faaliyetinde bulundukları ihbarı üzerine harekete geçti.

"144 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ"

Yapılan takip sonrası gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli kazı çalışmalarında kullandıkları araçlar, dedektör ve çeşitli malzemelerle yakalandı. Zanlıların araç ve ikametlerinde yapılan aramada, 190 sikke ve 144 tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yapanlar gözaltına alındı

HZ. İSA PORTRESİ BULUNDU

Binlerce yıllık olduğu tespit edilen eserlerin üzerlerinde bulunan kabartma ve figürlerde Didim Apollon Tapınağı'ndaki Medusa betimlemesinin bulunduğu, bazı eserlerde Hz. İsa portresinin, imparatorun ve karısının figürlerinin bulunduğu belirlendi. Korunması gereken orjinal kültür varlıkları olduğu belirlenen eserlere el konuldu.

KAÇAK KAZI YAPTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Bu arada, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan" gözaltına alınan 8 zanlının, eski döneme ait aile mezarlığı ve tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları, dikkati çekmemek için kullandıkları arazi araçlarına resmi kurumların yazılarını yapıştırdıkları ve kendilerini kamu kurum görevlisi olarak göstermek istedikleri tespit edildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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