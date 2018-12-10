Tarihin mistik havasında kitap okuma keyfi

Medeniyetler şehri Diyarbakır; UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel potansiyeli bünyesinde barındırıyor.

KİTAP OKUMA KEYFİ

Her sokağı tarih kokan Sur ilçesindeki tarihi Hasan Paşa Hanı içinde bulunan ve kitapçıya dönüştürülen mekana gelenlerin kimi kitap satın alıyor kimi de tarihi ortamda kitap okumanın keyfini yaşıyor.

KİTABEVİNE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Ensar Kitabevi yöneticisi Muhammed Acar, tarihi Hasan Paşa Hanı içinde yer alan 800 metrekarelik alanı 2006'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün restore et işlet devret modeli ile devraldıklarını, temizledikleri alanı 2008'de kitabevine dönüştürdüklerini ve mekanı kitapseverlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

KENTİN KÜLTÜREL MİRASINA KATKI

Atıl durumda olan tarihi mekanı kitabevine dönüştürmenin sevincini yaşadıklarını kaydeden Acar, 10 yıldır kentin kültürel anlamda tanıtımına bu şekilde katkı verdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ

Muhammed Acar, "İnsanlar ücret ödemeden gelip kitaplarını okuyabilir. Kitap almaya gücü yetmeyen öğrenciler, istedikleri kitabı raftan alıp okuyabiliyorlar. Bu hizmet bizi mutlu ediyor. Sağladığımız ortam birçok kütüphane ortamından daha iyi. Gelenler hoşnut oluyor. Sürekli gelen gençler var. Bu hizmetimizden memnunlar. Buraya gelenler binlerce kitaba ulaşabiliyorlar. Burada güncel ve tarihi romanlar, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi piyasada olan bütün kategorilerde kitaplarımız mevcut. İsteyen istediği bölümden kitabını alıp okuyabiliyor" dedi.

GELENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Bilgisayar mühendisi Hediye Diri de Hasan Paşa Hanı içinde yer alan kitabevini, sık sık ziyaret ettiğini, tarihi bir yer olduğu için çok ilgisini çektiğini dile getirdi.

"NEZİH BİR ORTAM VAR"

Tarihi yerleri sevdiğini anlatan Hediye Diri, "Burası çok hoşuma gitti. Burada hem kitap okuyabiliyoruz hem de beğendiğimiz kitapları satın alabiliyoruz. Nezih bir ortam var. Oturup, kitap okuduğumuzda bize çay ikram ediyorlar. Sessiz ve güzel bir ortam" diye konuştu.