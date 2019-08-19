Tarkan 3 konserden 3 milyon TL kazanacak

Tarkan geçen yıl kızı Liya dünyaya geldiği için geleneksel Harbiye Açıkhava konserlerine çıkmamıştı. Pop yıldızı 20-21-23 Eylül'de sahne alacak.

MALİYET 600 BİN TL

Her gece 5 bin 500 kişiye seslenecek olan pop yıldızının 16 bin 500 adet bileti 3 günde tükendi. Üç konserden 3 milyon TL alacak olan Tarkan'a üç gecenin maliyeti 600 bin TL olacak.

Bu fiyata 10 kostüm, LED ekranlardan oluşan dekor, ışık, şovlar, 100 kişilik kadronun ücretleri dahil.

7 MİLYON TL DE KAZANABİLİR

Tarkan gelen yoğun talep doğrultusunda konser sayısını yedi güne çıkarmayı hedefliyor.