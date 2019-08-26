Tarkan otele yerleşiyor

Tarkan, Harbiye Açıkhava'da 20-27 Eylül tarihleri arasında 7 konser verecek. Tarabya'da oturan Tarkan provalara ve konsere zamanında yetişebilmek için bir haftalığına Harbiye'deki bir otele yerleşecek.

TARKAN'A ÖZEL ODA

Otelin kral dairesi Tarkan, eşi ve kızları Liya için hazırlanıyor. Tarkan'a özel, ışık geçirmeyen perde, yürüme bandı, masaj yatağı ve meditasyon köşesi hazırlanıyor.

6 MİLYON TL

7 günlük biletleri tükenen pop yıldızının konser sayısını 10'a çıkarması bekleniyor. Tarkan 35 bin adet bilet sattı, toplam kazancı 6 milyon TL'yi bulacak.