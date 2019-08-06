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Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

Kaz Dağları'nda altın madeni için ağaçların kesilmesine "Rant uğruna nasıl satılabilir böyle?" diyen Tarkan 2010 yılında aynı bölgede villa satın aldı.

Haber Merkezi | 06.08.2019 - 11:25..
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Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

Çanakkale Kaz Dağları'nda Kanadalı Alamos Gold şirketinin altın madeni için çalışmalara başlaması ve binlerce ağacı kesmesi toplumun her kesiminiğn tepkisini çekti.

Dün binlerce kişi bölgenin yolunu tutarak eylem yaparken; ünlüler de sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi.

Altın madeni için ağaçların kesilmesine tepkili olanlardan biri de Tarkan'dı. Megastar Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; "Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle? Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı." ifadelerini kullandı.

VİLLASI VAR

Durumun ironik tarafı tam da bu noktada kendini sergiliyor. Tarkan, 2010 yılında Kaz Dağları'ndan kendine villa satın aldı.

Hatta o dönem yer alan haberlerde Tarkan'ın bu yatırımı "Doğaya ve hayvanlara düşkünlüğü ile tanınan dünyaca ünlü şarkıcı, yeni evi için 400 bin euro ödedi. Yemyeşil ormanlarla çevrili, aynı zamanda deniz manzaralı villayı görür görmez almaya karar veren Tarkan, müzik çalışmalarından arta kalan zamanı burada değerlendirecek." ifadeleriyle haberleştirildi.

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi haberi
Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

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