Taşeron işçilere asgari ücret zammı

Türkiye'de, kamu ve yerel yönetimlerde çalışan 900 bin civarında taşeron işçi var. Taşeron işçiler geçtiğimiz nisan ayında kadroya alınmıştı.

YÜZDE 4 ZAM KARARI

Buna göe kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim, yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar, her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

Ancak asgari ücrete yüzde 26 oranında zam yapılmasıyla, taşeron işçiler açısından bir mağduruyet oluştu. Asgari ücret 417 lira yükselerek 2 bin 20 lira oldu.

ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALACAKTI

Taşeron işçilerin yüzde 4 zam anlaşması, bin 800 lira olan maaşlarının asgari ücretin çok altında kalmasına neden olacaktı.

ASGARİ ÜCRETİN DE ÜZERİNE ÇIKIYOR

Ancak taşeron işçilerin maaşlarına yeni bir düzenleme getirilerek, bu durumun önüne geçilecek. Taşeron işçilerin maaşları, önce asgari ücret seviyesine yani 2 bin 20 liraya çekilecek. Ardından taşeron işçiler daha önce anlaştıkları yüzde 4 zammı da alacaklar. Böylece taşeron işçilerin maaşı, asgari ücretin de üzerine çıkarak 2 bin 100 lira seviyesine ulaşacak.