Tatil için ülkelerine dönen Suriyelilere Almanya'dan uyarı

Almanya'da Suriyeli mültecilerin düzenli olarak tatil için ülkelerine gittikleri ülke gündeminde tartışma yarattı.

Kamuoyunda ses getiren iddialar, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'i açıklama yapmaya zorladı. Mültecilere seslenen Alman Bakan "Suriye'ye giderseniz statülerinizi iptal ederiz" dedi.

Özellikle Avrupa'da aşırı sağ seçmene hitap eden medya organları konuyu daha önce de birçok kez gündeme getirdi. Fransız "Valeurs Actuelles" dergisi de Almanya'daki Afgan, Iraklı ve Suriyeli mültecilerin tatillerini ülkelerinde geçirdiklerini savundu.

"GİDERSENİZ HAYATİ TEHLİKENİZ YOKTUR DEMEKTİR"

Almanya'da yasalar mültecilerin ülkelerine dönmelerine olanak tanımıyor. Mültecinin ülkesine dönmesi, hayati tehlikesi bulunmadığı anlamına geleceği için kendisine sağlanan korumaya ihtiyaç kalmadığı şeklinde değerlendiriliyor.

Sığınmacılara verilen ve "mavi pasaport" olarak da bilinen seyahat belgesi ancak Cenevre Sözleşmesi'ni imzalayan ülkelere, belirli vize şartları altında seyahat imkanı tanıyor.

Üç yıllık geçerliliği bulunan mavi pasaportun sığınmacının memleketine dönmesine izin verilmiyor.

GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILIRSA STATÜ KAYBOLUR

Almanya'nın koruması altında bulunan Suriyeli bir sığınmacı Suriye'ye giriş çıkış yaptığı tespit edilirse dosyası yeniden incelemeye alınıyor. Bu durum, sığınmacı statüsünü kaybetme anlamına geliyor.

Sığınmacılarla ilgili bu uygulama Schengen ülkelerinin tamamında benzerlik gösteriyor.