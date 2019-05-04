Tayland Kralı'nın taç giyme töreni

Tayland kralı Vajiralongkorn, 70 yıl tahtta oturduktan sonra ölen babası Kral Bhumibol Adulyadej’in yerine geçmişti.

66 yaşındaki Kral Vajiralongkorn için düzenlenen taç törenine, yeni evlendiği Kraliçe Suthida ve kraliyet ailesinin diğer mensupları da katıldı.

YEDİ KİLOLUK TAÇ GÜÇLÜKLE OTURTULDU

Arınma işleminden sonra bir kılıç ve tacın da yer aldığı beş parçadan oluşan kraliyet kıyafetleri krala sunuldu. Sunulan 7.3 kilogram ağırlğındaki altın tacı zorlukla kralın başına oturtuldu.

TAYLANDLILARIN ÇOĞU İLK KEZ TANIK OLDU

Kraliyet ailesinin geniş yetkileri olduğu ülkede, Kral Vajiralongkorn’un babası çok uzun süre tahtta kaldığı için birçok Taylandlı ilk kez taç giyme törenine tanık oluyor.