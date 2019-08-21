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Tayland, yalan haberlerle mücadele etmeye hazırlanıyor

Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Phutthipong Punnakan, yalan haberlerle mücadele etmek için merkez kuracaklarını duyurdu.

AA | 21.08.2019 - 14:55..
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Taylan hükümeti, 'yalan haber'lere dur diyecek.

MERKEZ KURULACAK

Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Phutthipong Punnakan, merkezin sosyal medya siteleri aracılığıyla yayılan yalan haberlerle mücadele etmek amacıyla kurulacağını söyledi.

ÖZEL BİRİMLER OLUŞTURULACAK

Merkezin ekim ayında açılmasının planlandığını aktaran Punnakan, ekonomik veriler ve doğal afetler gibi manipülasyona ve olguların çarpıtılmasına açık konular için merkezde özel birimler oluşturulacağını belirtti.

Punnakan, proje kapsamında internet kullanıcılarının, yalan olduğundan şüphelendiği haberleri bildirebileceği bir dijital bilgi doğrulama sitesi kurulacağını da ifade etti.

EĞİTİM MÜFREDATINA BİLE GİRECEK

Ayrıca merkezde, medya okuryazarlığının ülkede eğitim müfredatına dahil edilmesi için çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.

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