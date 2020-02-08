Tayland’da bir asker sivillere ateş açtı

Tayland’da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bangkok’a 250 kilometre uzaklıkta bulununa şehirde gerçekleşen olayda en az 12 kişi hayatını kaybederken, birçok da yaralı olduğu belirtildi.

Yerel medya askerin, kışladan çaldığı silahla saldırıyı gerçekleştirdiğini aktardı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ YAKINLARINDA GÖRÜLDÜ

Saldırganı etkisiz hale getirmek için bölgeye giden güvenlik güçleri, şüpheli askerin en son bir alışveriş merkezi yakınlarında görülmesi üzerine arama çalışmalarını oraya yöneltti.

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