Tayland'da karakola giren yılan ziyaretçi adama saldırdı

45 yaşındaki Apichat Cheautong, Tayland'ın kuzeyinde bir karakola ziyaretçi olarak gitti. Ancak karakolda beklerken aniden yanına yaklaşan yılanı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

YILANIN SALDIRISINDAN KURTULDU

Karakoldan içeri giren yılan, bir anda ziyaretçi bölümünde bulunan adama saldırdı. Ne olduğunu anlayamayan Cheautong, saldırıyı bertaraf etmek istedi ve başarılı da oldu.

Karakola giren yılan ziyaretçi adama saldırdı İZLE

YILANI YAKALADI

Saldırgan yılanla bir süre mücadele eden adam, daha sonra yılanı başından tutarak saldırıyı çok fazla yara almadan önledi.