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Tayland'da karakola giren yılan ziyaretçi adama saldırdı

Tayland'da bir karakola giren yılan, ziyaretçi olarak bulunan adama zarar vermek istedi.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 13:59..
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45 yaşındaki Apichat Cheautong, Tayland'ın kuzeyinde bir karakola ziyaretçi olarak gitti. Ancak karakolda beklerken aniden yanına yaklaşan yılanı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Tayland'da karakola giren yılan ziyaretçi adama saldırdı

YILANIN SALDIRISINDAN KURTULDU

Karakoldan içeri giren yılan, bir anda ziyaretçi bölümünde bulunan adama saldırdı. Ne olduğunu anlayamayan Cheautong, saldırıyı bertaraf etmek istedi ve başarılı da oldu.

Karakola giren yılan ziyaretçi adama saldırdı İZLE

Tayland'da karakola giren yılan ziyaretçi adama saldırdı

YILANI YAKALADI

Saldırgan yılanla bir süre mücadele eden adam, daha sonra yılanı başından tutarak saldırıyı çok fazla yara almadan önledi.

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