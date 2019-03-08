Tayland'daki inanılmaz kaza kameraya yansıdı

Tayland'daki bir kavşakta meydana gelen akılalmaz kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kavşağa hızla giren otomobil ve motosiklet sürücüsünün çarpıştığı görülüyor.

Tayland'da akıl almaz kaza kamerada İZLE

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kaldırım kenarına savrulurken, motosiklet de karşı şeritten gelen bisikletliye çarpıyor. Bu sırada otomobil sürücüsü de durarak, çarptığı motosikletli ve savrulan motosikletin çarptığı bisikletlinin durumunu kontrol etmek için aracından iniyor ve hemen ambulansı arıyor.

Yerel medya, çok seyrek araç geçen yolda meydana gelen kazayla ilgili polislerin soruşturma başlattığını duyurdu.