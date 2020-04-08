Tayvan hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle Zoom'u yasakladı

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanması nedeniyle video konferans uygulamalarına olan talep bir hayli arttı.

Bu uygulamalardan biri olan Zoom, geçtiğimiz şubat ve mart ayında ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirilmiş ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması olmuştu.

Ancak uygulamanın bir anda kullanıcı sayısını katlaması, Zoom'un daha derin incelenmesini sağladı. Bazı güvenlik araştırmacıları, uygulamanın pek de güvenli olmadığına dair raporlar sundu.

TAYVAN HÜKÜMETİ ZOOM'U YASAKLADI

Tayvan hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkenin devlet kurumlarında Zoom uygulamasının kullanımını yasaklayan bir bildiri yayınladı. Hükümet, Zoom'un yerine, Google ve Microsoft yazılımları da dahil olmak üzere bazı alternatif programlar kullanacak.

Zoom CEO'su Eric Yuan, her ne kadar kullanıcı güvenliğini üst düzeyde tutmaya çalıştıklarını söylese de şimdiye kadar yaşanan bazı gizlilik sorunları Zoom'a olan güveni iyice azalttı.





NEW YORK'TA DA YASAKLANMIŞTI

New York'taki yetkililer, şehirdeki uzaktan eğitimler için Zoom uygulamasının kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

New York şehir sözcüsü Danielle Filson, ''Öğrencilerimize güvenli bir uzaktan eğitim sunmak oldukça önemli. Ancak güvenlik endişelerini yeniden gözden geçirene kadar, bütün okullar Zoom'u kullanmaktan kaçınmalıdır. Uzaktan eğitim için birçok alternatif bulunuyor. Öğrencilerimize fayda sağlayacak kararlar vermeye çalışıyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.