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TBMM'deki kavga Meclis tutanaklarına yansıdı

İdlib konulu Meclis oturumu CHP'li ve AK Partili vekiller arasında kavgaya sahne oldu.

AA | 04.03.2020 - 18:14..
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TBMM'deki kavga Meclis tutanaklarına yansıdı

TBMM'de İdlib konulu oturumda, CHP'li ve AK Partili vekiller arasında kavga çıktı.

CHP Milletvekili Engin Özkoç'un, sabah saatlerinde düzenledi basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren cümleler kullanması tepkilere neden olmuştu.

Özkoç'un, oturumda konuşma yapmak için kürsüye çıktığı esnada kurulda sesler yükselmeye başladı.

Vekiller arasında çıkan kavga TBMM tutanaklarına yansıdı.

TBMM TUTANAKLARINA YANSIYAN DİYALOGLAR

CHP GRUBU ADINA ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Saygını kabul etmiyoruz.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Amerika Birleşik Devletleri eğer Orta Doğu’da bir savaş yaratıyorsa, daha önce yarattığı savaşların nedenlerine dayalıdır. Amerika Birleşik Devletleri eğer İslam dünyasını bir düşman olarak tanımlıyorsa “Irak’ta nükleer silah üretiliyor ve biz bu nükleer silahı engelleyeceğiz.” diye defalarca denetim yapıldığı hâlde oraya girip minarelerden ezan okunurken, çocuklar yollarda yürürken… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Önergeyle ilgili konuş!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - …Müslüman kadınları evlerde yemek yaparken…

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Önergeyle ilgili konuş!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - …eğer orada… (AK PARTİ sıralarından “Önergeyle ilgili konuş” sesleri)

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Adam ol! Adam ol!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - …yukarıdan bombalama sesleri geliyor, o insanlar katlediliyorsa… (AK PARTİ sıralarından gürültüler, CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Adilik yapma!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - …o zaman bunun bir tek sorumlusu vardır, Amerika Birleşik Devletleri’dir.

METİN GÜNDOĞDU (Ordu) – Önergeyle ilgili konuş!

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Onursuzluk yapma!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) – Amerika Birleşik Devletleri’yle beraber hareket eden İslam dünyasını düşman hâline getiren… (AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin birbirlerinin üzerine yürümeleri, gürültüler)

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Haysiyetsizlik yapma! Onursuzluk etme!

BAŞKAN – Milletvekilleri, yerlerinize oturun lütfen.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - …onunla birlikte bu mücadelenin kaynağı olan insanlara karşı…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, herkes yerine otursun lütfen.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - …bir şekilde, onun yanında bu savaşa katılan herkes bu savaştan sorumludur.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) – Haysiyetli olacaksın! Onurlu olacaksın!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) - Bunun için bizler ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim, tamam mı… (AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin birbirlerinin üzerine yürümeleri, gürültüler)

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Sana yazıklar olsun!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, yerlerinize oturun lütfen.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

TBMM'de büyük kavga VİDEO

Engin Özkoç'un kavgaya sebep olan konuşması VİDEO

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