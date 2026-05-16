TBMM'den yeni düzenleme: Kamu borçlarına 72 aya kadar yapılandırma devreye alınıyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu önemli bir gündem ile toplandı.

Kurulda görüşmeleri süren torba kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi.

KAMU BORCUNA 72 AY TAKSİTLENDİRME İMKANI

Düzenleme kapsamında vergi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ve trafik cezası borçları için yeni yapılandırma kolaylıkları getiriliyor.

Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon vatandaşa 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi.

Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltilecek.

YABANCI YATIRIMCI İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Öte yandan Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için Gelir Vergisi Kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin, bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı, bu tutarı 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkili olacak.

Bu hamle ile Türkiye yabancı yatırımcılar için güvenli liman haline getirilirken varlıklı kişilerin ve yabancı sermayenin ülkeye yerleşmesi teşvik edilecek.

20 YILLIK VERGİ İSTİSNASI

Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak.

Hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemede yetkinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda olacağı belirtilirken bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

İSTİSNA KAZANÇLAR DİKKATE ALINMAYACAK

Bu hüküm kapsamındaki gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce, Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek.

Bu kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek.

İstisna kazanç ve iratlara ilişkin gider ve maliyetler, vergiye tabi kazanç ve iratların tespitinde dikkate alınmayacak.

ASGARİNİN ÜÇ KATINA KADAR MAAŞLAR VERGİ DIŞI

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı.

Bu istisna, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı, söz konusu 3 ve 5 katlık sınırları bir kata kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkili kılındı.

20 MAYIS'TA TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Teklifin ilk 5 maddesinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurulda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Teklifin yasalaşmasının ardından TBMM Başkanvekili Pervin Buldan birleşime ara verdi.

Verilen aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Buldan, birleşimi 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.