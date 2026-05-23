TBMM'nin sitesinde güncelleme: Özgür Özel'in 'genel başkan' ünvanı kaldırıldı

CHP'de sular durulmuyor...

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, karar açıklandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'tedbirli mutlak butlan’ kararı verdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YENİDEN GENEL BAŞKAN

Karara göre kurultay iptal edilerek eski yönetim, tedbiren yeniden görevlendirildi.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve iade edilecek.

ÖZGÜR ÖZEL, GRUP BAŞKANI SEÇİLDİ

Öte yandan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP'nin kapalı grup toplantısında Özel, CHP'nin grup başkanlığına aday oldu.

Toplantıda yapılan seçim sonrasında da Özel, grup başkanı olarak seçildi.

Özgür Özel, CHP'nin grup başkanı oldu

TBMM SİTESİNDE ÖZGÜR ÖZEL'İN ÜNVANI GÜNCELLENDİ

TBMM’nin resmi sayfasında Özgür Özel’in 'CHP Genel Başkanı ünvanı' kaldırıldı.

Özgür Özel için '28. Dönem CHP Manisa Milletvekili' ve 'Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı' yazıldı.

KILIÇDAROĞLU SOSYAL MEDYA PROFİLİNİ YENİLEMİŞTİ

Daha önce profil açıklamasında yer alan "CHP 7. Genel Başkanı" ifadesini değiştiren Kılıçdaroğlu, "7." ibaresini kaldırarak unvanını doğrudan "CHP Genel Başkanı" şeklinde düzenlemişti.

Söz konusu değişiklik, Kılıçdaroğlu cephesinde mahkeme kararının ardından yapılan ilk somut adımlardan biri olarak öne çıkmıştı.