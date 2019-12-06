Tecavüzcüler olay yerinde tatbikat yaparken vuruldu

Hindistan'da 27 yaşındaki bir kadının cesedi, geçtiğimiz perşembe günü bulunmuş, olayın tecavüz olduğu anlaşılmıştı.

Ürkütücü olay, ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Talihsiz kadının 4 kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra yakıldığı aktarılırken, gözaltına alınan şüphelilere olay yerinde tatbikat yaptırıldı.

ÜLKEYİ İKİYE BÖLEN OLAY

Cinayeti nasıl işlediklerini göstermeleri için polis tarafından olay yerine götürülen şüpheliler, kaçma eğilimi gösterince de vuruldu. Bunun üzerine ülke ikiye bölündü. Kimi suçluların haklı bir ceza aldığını savunurken, kimisi ise bu olayın önüne geçilebileceğini söyledi.

KAÇACAKLARDI, POLİS VURDU

BBC’ye konuşan emniyet yetkilileri de zanlıların polislerin silahlarını çalarak kaçmaya çalıştıklarını, bunun üzerine polisin ateş açtığını dile getirdi.

"DAHA FAZLA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMALIYDI"

Emekli polis Prakash Sing, “Zanlılar olay yerine götürülürken, daha fazla güvenlik önlemi alınmalıydı. Elleri kelepçelenmeli, etrafları sarılmalı ve üzerleri aranmalıydı. Polis dikkatsiz davranırsa, bu tip şeyler yaşanabilir.” dedi.