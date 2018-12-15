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Tefecilere yönelik operasyon: 196 tutuklu

İçişleri Bakanlığı; tefecilere yönelik operasyonların geçen yıla göre yüzde 48 oranında arttığını, bu operasyonlarda bin 697 şüphelinin gözaltına alındığını, 196'sının tutuklandığını açıkladı.

DHA | 15.12.2018 - 15:25..
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Bakanlık’tan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin vatandaşların kazanımlarına göz diken tefecilere yönelik operasyonlarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "2018’de güvenlik güçlerince, 668 tefecilik olayına müdahale edilirken, bu olaylarda bin 697 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 196’sı tutukladı. 2017 yılında ise 1112 kişi gözaltına alınmış, bunların 68’i tutuklanmıştı" denildi.

"ETKİN MÜCADELE SÜRECEK"

Vatandaşları mağdur eden tefecilere yönelik yürütülen operasyonların, geçen yıla göre yüzde 48 oranında arttığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı ile birlikte tefecilik suçunun önlenebilmesi için ihbarlar harici, tefecilik tespitine yönelik çalışmalara devam ediliyor. Özellikle modern tefecilik olarak tabir edilen 'pos tefecilerine' yönelik gerekli önlemler alınması için İl Emniyet KOM birimlerince çok sayıda soruşturma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve tefecilik gibi suçların yaptırımlarına yönelik yapılacak çalışma sayesinde bu suçlarla daha etkin mücadele edilecek."

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