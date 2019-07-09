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Tek kişilik namaz yeri

Bilecik'te yol kenarında bir çeşmenin yanında yapılan tek kişilik "namaz kılma yeri", namaz saatini kaçırmak istemeyenler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

AA | 09.07.2019 - 10:10..
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Bilecik-Yenişehir yolunda etrafına nazar boncukları asılan, ahşap malzemelerle sağlamlaştırılan, üzeri çuvalla kaplanan ve sadece bir kişinin sığabildiği kulübe, çeşme başında duran vatandaşların ilgisini çekiyor.

Tek kişilik namaz yeri

Sıcak havalarda su içmek için duran ve namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, "Namaz Yeri" yazısı da bulunan kulübede, çevredeki haşerattan korunarak rahatça ibadetini yapabiliyor.

Tek kişilik namaz yeri

"YAPANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Bursa'dan Bilecik'e giderken çeşme başında duran vatandaşlardan Ali Osman Çelikal, ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını belirterek, "Namaz kılma kulübesini görünce şaşırdık. Yapanlardan Allah razı olsun." dedi.

Tek kişilik namaz yeri

"ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Bilecik'te kahve işleten Ramazan Çay da bunaltıcı sıcak nedeniyle, yol kenarında çeşme başında durduklarını söyledi.

Çay, "Bir vatandaş mescit yapmış, insanların ibadet etmesi için. Çok da güzel olmuş. Bir vatandaş olarak görüntü çok hoşuma gitti." diye konuştu.

Tek kişilik namaz yeri

Tek kişilik namaz yeri

Tek kişilik namaz yeri

Tek kişilik namaz yeri

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