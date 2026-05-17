Tekirdağ'da 2 polisi şehit eden saldırganın yakalanma anları

Türkiye, bugün Tekirdağ'dan gelen şehit haberiyle sarsıldı...

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nin Gölcük Meydanı mevkiindeki 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katında, silahlı saldırı olayı meydana geldi.

POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇILDI

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, silahlı kavga ihbarı üzerine adrese sevk edildi.

Binaya çıkan polis ekiplerine bir şüpheli tarafından ateş açıldı.

2 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu.

İhbar üzerine adrese çok sayıda takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKALANMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Çıkan çatışmada saldırgan, yaralı olarak ele geçirildi.

Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenilen şüphelinin, polis ekiplerince yakalandığı anlara ilişkin ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Vali Recep Soytürk ile Çorlu Kaymakamı Niyazi Ertan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgihan Yücel ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.