Tekirdağ’da iki polisi şehit eden zanlı tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde görev başındaki iki polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, yeni gelişme yaşandı.

Bıçaklı ve silahlı saldırının faili olduğu belirtilen 24 yaşındaki Orhan Altan, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HASTANEDEN ADLİYEYE YOĞUN GÜVENLİKLE SEVK EDİLDİ

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği’nde görev yapan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç’u şehit eden Orhan Altan’ın tedavi süreci tamamlandı.

Hastaneden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılan zanlı, polis ekipleri tarafından Çorlu Adliyesi’ne götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, zanlının tutuklanmasına karar verdi.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tutuklama kararının ardından Orhan Altan, geniş güvenlik tedbirleri altında Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

İKİ POLİS MEMURU ŞEHİT OLMUŞTU

Olay, 17 Mayıs’ta Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana gelmişti. Hakkında psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan Altan’ın bölgede görüldüğüne dair ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edilmişti.

İş merkezine giden polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, şüphelinin bıçaklı ve silahlı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan iki polis memuru kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.

Saldırının ardından yaralı olarak yakalanan Orhan Altan ise tedavi altına alınmıştı.

ŞEHİT POLİSLERİN ACI HABERİ TÜRKİYE’Yİ YASA BOĞDU

Görev başında şehit edilen polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’un vefatı emniyet teşkilatı ile tüm Türkiye’de büyük üzüntü yaratmıştı. Şehit polisler için düzenlenen törenlere çok sayıda vatandaş ve meslektaşı katılmıştı.