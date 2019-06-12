Teknoloji savaşları Huawei’nin sonunu getirebilir

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları teknoloji dünyasına da sıçramış ve bu durumdan en çok etkilenen şirketlerden biri de Huawei olmuştu. Son aylarda ABD tarafından büyük baskı altında olan Huawei'nin Android işletim sistemi lisansının iptal edilmesiyle kendi işletim sistemi üzerinde çalışsa da ne kadar başarılı olup olamayacağı bilinmiyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Çevik, Çin teknoloji devinin tehlikede olduğunu belirterek, ‘teknoloji savaşı’ galibinin ABD olacağını söyledi. Çevik’e göre, Huawei tam teşekküllü bir ambargoya hazır değil.

SİYASET TEKNOLOJİYE DE SIÇRADI

Ticaret savaşından teknoloji savaşına gelişen süreci anlatan Doç. Dr. Taner Çevik, “Google ve Microsoft gibi Amerikan teknoloji devi firmalarının son günlerde Çin firmalarına uyguladığı ‘teknolojik ambargo’nun nedeni tamamen siyasi. Amerikan firmalarının Çin firmalarına sunduğu desteği çekmesinin ilk sonucu Huawei satışlarının gerilemesi olacaktır. Çin teknoloji markalarına baktığımızda öne çıkan, en çok satış rakamlarına ulaşan firma Huawei” ifadelerini kullandı.

Çevik, Amerika’nın neden teknoloji savaşı başlatmak istediğini ise, “Amerika bu hamlesiyle teknoloji alanında atılımlar yapan Çin’in önünü bir nebze kesmek istiyor. Ben Çin’in teknoloji alanında ‘süper güç’ olacağına inanmıyorum. Çin’in batılı muadillerinin alternatifi olacağı fikrine katılmıyorum. Bir bilim insanı olarak söyleyebilirim ki, yazılım konusunda teori üreten bir tane bile Çinli bilim insanına rastlayamazsınız. Bu konuda batı halen tekelliğini sürdürüyor. Yazılım alanında önemli bilim insanlarının hepsi batıdan çıktı. Batının ortaya koyduğu ilerleyişe Çin’in yaklaşması olası görünmüyor” dedi.

HUAWEI GERİ PLANDA KALACAK

Google’ın Huawei’ye uyguladığı ambargonun sonuçlarına değinen Çevik, “Google’ın Huawei’den desteğini çekmesiyle Huawei marka telefonlar Android işletim sisteminin güncellemelerine sahip olamayacak. Böylece tüketici yeni uygulamaları indirmek istediğinde sorunlarla karşılaşacak. Güncellenmeyen telefonlar yeni sürüm uygulamaları çalıştırmayacak. Bu da Huawei marka telefonların yazılım olarak ‘geri kalmasına’ yol açacak. Microsoft da Huawei’den desteğini çekti. Office, Outlook gibi günlük hayatın bir parçası olan Microsoft uygulamaları da güncellenemeyen Huawei marka telefonlarda bir süre sonra çalışmayacak.” ifadelerini kullandı.

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