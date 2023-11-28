1. Dünya Savaşı'nda ölümcül gaza maruz kalan Rus askerler nasıl savaşmaya devam etti Ölü Adamların Saldırısı, Birinci Dünya Savaşı'nda 6 Ağustos 1915'te Osowiec Kalesi'nde (şimdi kuzeydoğu Polonyada) gerçekleşen Alman-Rus savaşına deniyor. Almanlar tarafından zehirli gazlar olan klor ve brom karışımı kullanılmış ve karşı tarafta yaygın fiziksel tahribatlar oluşmuştu. Peki Ruslar buna nasıl karşılık verdi?

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Birinci Dünya Savaşı, yeni ve yıkıcı savaş yöntemlerinin ortaya çıkışıyla, insanlık tarihinde önemli bir bölüm olarak dikkat çekiyor.

Bu küresel çatışmanın yarattığı kaos ve katliamın ortasında, savaş meydanlarında yapılan taktiksel saldırılar ve savunmalar, yıllar sonra bile konuşuluyor

Bu içeriğimizde, Almanların Rus askerlerine zehirli gaz ile saldırdığı Osowiec Kalesi olayından bahsedeceğiz.

Osowiec Kalesi Savaşı

Almanlar, temmuz ayının başında Osowiec Kalesi'ne saldırı başlattı. Saldırı 14 tabur piyade, bir tabur istihkamcı, 24-30 ağır kuşatma silahı ve Mareşal Paul von Hindenburg liderliğindeki zehirli gazlarla donatılmış 30 topçu bataryasını içeriyordu.

Rus savunması ise Zemlyansky'nin 226. Piyade Alayı'ndaki 500 askeri ve 400 milis tarafından oluşmaktaydı.

Alman orduları, gerçekten teçhizat yönünden avantajlı bir şekilde gelmişlerdi ve Rusları kaleyi savunmaya mahkum bir duruma soktular.

1914 sonunda başlayan saldırılar Mart 1915'e kadar bir gelişme kaydedemedi. Almanlar toplar ve ağır makineli silahlarla kaleyi dövüyorlardı.

Aylardır 1 milyon kovana yakın mermi yakmışlardı. Fakat Ruslar kaleyi savunmayı başarıyor, fırsat buldukça da beklenmeyen saldırılarla Alman kuvvetlerinin bazı mevkilerini ele geçiriyorlardı.

Rus kuvvetlerinin gaz maskelerinin eksik olduğu biliniyordu. Savaş ahlakına aykırı bir yöntem olmasına rağmen, Almanlar zehirli gaz bombardımanına karar verdi.

6 Ağustos 1915'te Almanlar rüzgarın doğru yönde olduğuna kanaat getirip gaz bombardımanına başladı.

Bu şekilde zehirlenecek olan Rusları, gaz maskeleriyle alana hücum eden Alman ordularının kolaylıkla avlayacağını planlamışlardı. Ancak işler Almanların beklediği gibi gitmedi.

Ruslar saldırıya karşı direndi

Klor gazının kaosu ve dehşetinin ortasında, insan kararlılığının dikkate değer bir başarısı ortaya çıktı. Ruslar, Almanya'nın hesaba katmadığı bir direniş gösterdi.

Kanlı paçavralara bürünmüş, nefes nefese kalan ve kan öksüren askerler, kalelerini ölümüne savunmaya başladı.

Çeşitli faktörler Rus askerlerinin ölümün eşiğinden kalkıp karşı saldırı düzenlemesine olanak sağladı. Her şeyden önce psikolojik dayanıklılıkları çok önemli bir rol oynadı.

Ruslar, uygun gaz maskeleri olmadığından, gazın etkilerini azaltmak için suya ve hatta idrara batırılmış giysi parçaları kullandılar.

Herkesin ölmüş olduğunu bekleyen Almanlar bu şok karşısında dağılmaya başladılar. Bir anda korkan askerler hızla kaçışırken zemine takılıp düşüyor, birbirlerini eziyorlardı. Sayıca üstün Alman kuvvetleri bozuluyordu.

"Ölü Adamların Saldırısı"

Fiziksel durumlarının tehlikeye girmesine rağmen Rus askerleri bir karşı saldırı başlattı. Kana bulanmış kumaşlara bürünmüş ve tarihin onlara "zombi" adını vermesine neden olacak lanetli hayalet figürler görünümü sergileyen bu "ölü adamlar", Alman kuvvetlerine doğru hücum etti ve silahlarını ateşledi.

Beklenmedik saldırıya hazırlıksız yakalanan ve "ölü adamların" görüntüsü karşısında dehşete düşen Alman kuvvetleri paniğe kapıldı.

Panik onların saflarına yayıldı ve kargaşa ve kaosa yol açtı. Karşı saldırının etkinliği aslında Alman ilerlemesini durdurdu ve Rus savunucularının kalenin kontrolünü yeniden ele geçirmesine olanak sağladı.

Alman saldırısı geri püskürtüldükten bir süre sonra kale tamamen tahliye edildi. Avrupa basını ise bu ilginç olayı ''Attack of The Dead Men'' (Ölü Adamların Saldırısı) diye adlandırdı.

Sonrasında yaşananlar

"Ölü Adamların Saldırısı"nın ardından yaşananların savaşın gidişatı ve Osowiec Kalesi'nin kaderi üzerinde derin etkileri oldu.

Rus savunucuları, Alman kuvvetlerini geri püskürtmeyi ve kalenin kontrolünü kısa bir süreliğine korumayı başardılar.

Ancak bölgedeki daha geniş askeri kampanyalar Osowiec Kalesi'nin nihai kaderinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.

Her iki taraf da taktiksel avantajlar elde etmeye ve rakiplerini geri püskürtmeye çalıştığından, savaş cephesinde sürekli bir hareketlilik vardı.

Sonraki aylarda ve yıllarda savaş hatları değişti. Alman kuvvetleri daha fazla saldırı başlattı ve sonunda Rus savunmasını kırdı.

Kale amansız bombardımanlara maruz kaldı ve savunmacılar konumlarını korumada önemli zorluklarla karşılaştı.

Eylül 1915'e gelindiğinde, Alman kuvvetleri Osowiec Kalesi'ni ele geçirmeyi başardı, ancak geriye orijinalinin büyük ölçüde küçültülmüş bir versiyonu kaldı, Ruslar kaleyi önemli ölçüde yıktı.